High-Tech : le nouveau mode vocal de ChatGPT est disponible en France

Le nouveau mode vocal de ChatGPT, disponible depuis mardi 22 octobre en France, change complètement la façon d’interagir avec ChatGPT, puisqu’on a vraiment l’impression de parler à un être humain. Si on lui pose par exemple la question "Dis-moi, est-ce que tu peux m’expliquer ce qu’est l’informatique quantique… non plutôt ce qu’est l’intelligence artificielle ?", le robot conversationnel va répondre du tac au tac. Cela permet des conversations fluides. En plus, on peut l’interrompre, se tromper, il comprend quand même. On peut même s’amuser, avec lui.

L'intelligence artificielle à tout faire

Comme il parle 50 langues, cela peut être très utile pour pratiquer son anglais, par exemple . Et il n’y a pas que les langues, beaucoup l’utilisent aussi pour le brainstorming. On peut aller très loin dans l’approfondissement d’un sujet. L’avantage, c’est qu’il est disponible 24 heures sur 24 et qu’on peut lui poser n’importe quelle question, même les plus stupides.

Pour l’instant, c’est une option réservée aux abonnés payants à 22€ par mois. D’ici peu, tout le monde pourra y avoir accès en version gratuite, mais seulement quelques minutes par jour.