High-Tech : du papier peint électrique comme chauffage

On a peut-être trouvé une technique à la fois écologique et économique pour se chauffer dans les passoires thermiques : utiliser du papier peint électrique qui répand une sensation de chaleur semblable à celle du soleil sur la peau.

Du papier peint chauffant pour remplacer les vieilles chaudières à gaz polluantes : la technique est actuellement testée dans des logements sociaux en Écosse, à Glasgow, une des villes européennes dont les appartements sont les plus mal isolés. Et pour cause, la plupart se situe dans des bâtiments historiques où la rénovation énergétique est soit impossible, soit coûterait une fortune. D’où l’idée d’expérimenter ce papier peint chauffant.

Il faut s’imaginer un film assez fin avec à l’intérieur, un maillage de cuivre et de graphène. On le colle au plafond, on le branche et il va chauffer la pièce en émettant des rayons infrarouges. Ce qui sera bien plus écologique, notamment pour la qualité de l’air, que le chauffage au gaz utilisé aujourd’hui.

Comme un soleil au plafond

Là où les convecteurs électriques, très énergivores, se contentent de chauffer l’air, le papier peint électrique, via le rayonnement infrarouge, va chauffer directement les objets et les personnes. En fait, il fonctionne exactement comme le soleil : en hiver, à la montagne, par exemple, l’air peut être à 2°C. Mais si vous vous mettez en plein soleil, vous n’aurez pas froid parce que les infrarouges du soleil vont directement réchauffer votre peau. Là, ce sera comme avoir un soleil en permanence au plafond. Même si le logement est mal isolé, on ressentira toujours une température agréable. C’est d’ailleurs ce que prouvent les premiers retours des habitants. Ils constatent une meilleure répartition de la chaleur qu’avec leur vieille chaudière à gaz.

Ce système de chauffage va-t-il être plus économique ? C'est ce que ce test doit évaluer sur le long terme. Chaque appartement a été équipé de capteurs pour mesurer non seulement le confort, mais aussi la consommation électrique. Et ces tests seront suivis de très près car dans de nombreuses villes dans le monde, on a de vrais problèmes de rénovation énergétique des logements sociaux. D’où l’intérêt de trouver, au moins, une solution écologique et économique pour chauffer les habitants.