High-Tech : des écouteurs sans fil intelligents pour un plus grand confort d'écoute

Après les modèles antibruit, on prépare désormais des modèles écouteurs sans fil capables de contrôler l'intensité du son extérieur vont bientôt voir le jour. Pour l'utilisateur, ce sera comme avoir un bouton de volume au niveau des oreilles. Dès que l’on passe à côté d’un marteau piqueur par exemple, on baisse le son et on retrouve un volume sonore acceptable. Ce sont des écouteurs qui ne serviront plus uniquement pour la musique, mais également à lutter contre les nuisances sonores.

Nous possédons tous un capital d’environ 15 000 cellules auditives dans chaque oreille. Plus on les traumatise avec des sons trop forts, plus ce capital se détériore. Cela se fait progressivement, on ne s’en rend pas compte. Mais les dégâts sont irréversibles, notamment chez les enfants. Avec ces écouteurs, on préservera plus facilement son capital auditif.



Cela ne fonctionne pas comme les casques à réduction de bruit. C’est une technologie plutôt inspirée des boules Quies et des bouchons d’oreilles. Donc tout fonctionne à base de filtres capables d’étouffer les sons. Sauf que là, il s’agit de filtres ajustables électroniquement qui préservent la qualité sonore. Si vous avez déjà essayé de vous protéger les oreilles avec des bouchons en mousse pendant un concert, en général, le son est complètement étouffé. On n’entend quasiment que les basses. Avec cette technologie, le spectre sonore conserve son intégrité. Encore une fois, comme si on baissait simplement le son. C’est une invention des ingénieurs de l’université des sciences du Danemark, baptisée projet Picovatt.

Première version déjà dans le commerce

C'est déjà commercialisé dans une version passive, sous forme de bouchons d’oreille vendus par la société Nimuendo. Des bouchons d’oreilles pour musiciens qui vont réduire l’intensité sonore pendant les concerts. L’année prochaine, on passera à une version active. Elle fonctionnera dans des écouteurs classiques pour, à la fois, écouter de la musique, mais aussi contrôler le volume sonore extérieur. On fixera un niveau acceptable et les sons environnants s’ajusteront automatiquement pour préserver son capital auditif. Il ne faudra donc pas s’étonner de voir de plus en plus de personnes porter des écouteurs en permanence.