Énergie renouvelable : de la Chine au Japon, la conception d'une centrale spatiale solaire mobilise les grandes puissances

L'Agence spatiale japonaise veut produire de l'électricité de jour comme de nuit depuis l'espace et annonce une mise en orbite prochaine de panneaux solaires. La course à la centrale spatiale solaire est en cours, avec le Japon et la Chine en tête.

Pour produire de l’énergie solaire, il faut du soleil… Une nouvelle génération de centrales solaires pourrait enfin générer de l’électricité même la nuit et par mauvais temps. Comment est-ce possible ?Tout simplement en installant les panneaux solaires là où il ne fait jamais nuit, là où le soleil brille toujours à son intensité maximale, c’est-à-dire… dans l’espace.

Il s’agit du projet Ohisama, qui doit être lancé par l’agence spatiale japonaise en 2025. Son objectif : mettre sur orbite un satellite avec d’immenses panneaux solaires et renvoyer toute l’énergie récupérée vers la terre.

Un projet ancien mais à l'époque trop coûteux

Les scientifiques ont trouvé le moyen de renvoyer l’électricité vers la terre en la convertissant en ondes radio. Ces ondes sont ensuite transmises vers une station au sol qui va les reconvertir en électricité. En posant la question, a priori, il n’y aurait aucun danger ni pour les avions, ni pour les oiseaux.

Ce n’est pas un concept nouveau. Pour la petite histoire, ce sont les Américains qui ont commencé à s’y intéresser lors du premier choc pétrolier en 1973. Mais ils ont rapidement abandonné pour des raisons de coût. Aujourd’hui, avec les lanceurs réutilisables et surtout, l’urgence énergétique, ce sont désormais tous les grands pays qui recommencent à s’y intéresser. Même la France, avec l’Agence spatiale européenne et le projet Solaris. Mais on n’en est encore qu’à des expérimentations terrestres.

Une première centrale complète prévue par la Chine en 2030

Le Japon est plus avancé avec ce premier satellite test qui sera lancé l’année prochaine, en 2025. Mais c’est la Chine qui pourrait coiffer tout le monde au poteau. Elle prévoit d’avoir une véritable mini-centrale opérationnelle dès 2030. Avec l’objectif d’atteindre la puissance d’une centrale nucléaire en 2050.

Ce ne sera pas une mince affaire. On parle quand même d’un kilomètre carré de panneaux solaires. Une structure immense qu’il faudra construire dans l’espace. Mais pour obtenir le rendement similaire avec des panneaux au sol, il faudrait couvrir une surface de plus de 20 km². C’est tout l’intérêt de mettre les panneaux solaires dans l’espace. Non seulement ils produiront 24h/24h, mais en plus, ils n’occuperont plus aucun espace au sol.