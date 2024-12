Bientôt du bois naturellement lumineux capable d'émettre de la lumière

Imaginez une table en bois massif. En plein jour, on ne voit aucune différence, c’est une table comme une autre. Mais dès que la nuit tombe, elle va émettre une douce lumière verte de façon totalement naturelle, exactement comme les lucioles ou les verts luisants. C’est ce que viennent de mettre au point des chercheurs de l’EMPA en Suisse. Une technique pour rendre le bois bioluminescent. Cela veut dire que l’on pourrait baliser les routes avec et être guidé par leur douce lumière quand on rentre tard le soir, par exemple.



En fait, ces chercheurs se sont promenés dans la forêt et ils se sont rendu compte que certains morceaux de bois brillaient parfois la nuit, grâce à des champignons bioluminescents (des champignons qui ont la même enzyme que les lucioles). Ils ont donc cherché à recréer et à amplifier le phénomène en laboratoire. Ils ont alors baigné le bois dans un mélange de champignons. Et il est devenu naturellement bioluminescent. C’est très beau. C’est même presque magique. Malheureusement, ce n’est pas très lumineux (l’intensité d’une bougie, pas plus). Et pour l’instant, ça ne dure qu’une dizaine de jours. Ce qui est un peu court. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont déjà plusieurs pistes pour réussir à conserver cette luminosité pendant des années. Ce qui ferait du bois une véritable source lumineuse durable.

Un éclairage doux et naturel

Plusieurs start-up, comme le Français Woodlight, travaillent sur des plantes lumineuses que l’on pourrait utiliser comme une lampe de chevet. Et ça marche, c’est vraiment comme dans Avatar.

Problème : leurs plantes sont génétiquement modifiées pour devenir lumineuses. Ce sont des OGM. Donc cela pose des problèmes de contamination éventuelle dans la nature.

Ce n’est pas le cas du bois des chercheurs suisses. Il s’agit de bois mort. Ce qui élargit considérablement le champ d’application. Les architectes pourraient ajouter des placages en bois lumineux sur les Abribus ou sur les devantures des magasins. Cela permettrait d’habiller les villes d’un éclairage doux et naturel sans pollution lumineuse.