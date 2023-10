Au Japon, au salon de la mobilité, des motos qui ne peuvent plus tomber

Toute cette semaine se déroule le Japan Mobility Show, à Tokyo. Les constructeurs japonais Yamaha et Honda promettent l’arrivée de motos qui se rééquilibrent toutes seules, même sans béquille.

Temps de lecture : 2 min

Des motos et des scooters capables de s’équilibrer tout seuls. C’est impressionnant, on dirait de la magie. Même sans béquille, la moto reste parfaitement droite, parfaitement à l’équilibre grâce à un système de gyroscopes et des masses qui se déplacent.



Plusieurs modèles ont été présentés sur le salon. Si, pour la plupart, il s’agissait de prototypes - aussi bien chez Honda que chez Yamaha - on garantit que la technologie arrivera bientôt sur les modèles du commerce. Du coup, en s’arrêtant au feu rouge, plus besoin de poser le pied par terre. On restera assis installé confortablement. Et une fois arrivé, on pourra descendre sans tenir le guidon, la moto ne tombera pas !

Rendre la moto plus accessible même pour les débutants

Le système peut se débrayer avec un bouton. Il peut aussi se désactiver automatiquement à partir d’une certaine vitesse. Ce qui permet de garder le contrôle comme sur n’importe quel deux-roues. En fait, l’objectif c’est de rendre la conduite de la moto beaucoup plus accessible. Parce que tous les motards le savent : plus on roule doucement, plus c’est plus difficile de rester stable. Il faut jouer du guidon en permanence. Et quand la moto est lourde, il suffit d’un rien pour qu’elle se retrouve par terre. Cette technologie va prendre le relais. Elle va ajuster l’équilibre automatiquement pour toujours garder la moto d’aplomb. Elle devrait aussi aider à retrouver de la stabilité lors d’un freinage d’urgence ou après une manœuvre d’évitement. Donc ce sera, à la fois, plus sûr et plus facile à conduire, même pour les débutants.

Un premier scooter doit être commercialisé dans les semaines qui viennent par Liger Mobility, un fabricant indien. L’arrivée en Europe, elle, n’est pas attendue avant le deuxième semestre de l’année prochaine. En revanche, on n’a encore aucune date, ni du côté de Honda ni de Yamaha. Ils se contentent de préciser qu’à terme, la stabilisation sera proposée comme une option parmi d’autres, aussi bien sur les routières que sur les trails.