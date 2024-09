Apple rend impossible l'utilisation des pièces détachées d'un iPhone volé

Depuis lundi 16 septembre au soir, les iPhone peuvent être mis à jour vers IOS 18. Parmi les nouveautés; on retrouve un dispositif qui empêche de revendre le téléphone en pièces détachées. Cette fois, c’est clair : il ne va plus y avoir aucun intérêt à voler un iPhone. Il était déjà impossible de réinitialiser un téléphone Apple sans le mot de passe du propriétaire. Désormais, ce sont les pièces détachées qui deviennent invendables.

Avec la dernière version du système, les composants de l’appareil sont liés au compte du propriétaire. Cela veut dire que les voleurs ne pourront plus gagner d’argent en revendant la batterie, l’écran ou l’appareil photo d’un iPhone volé. Si on essaie d’installer ces pièces dans un autre téléphone, le système va le détecter et demander les identifiants/mot de passe du véritable propriétaire. C’est un coup dur également pour les réparateurs peu scrupuleux. Ils ne pourront plus se fournir sur le marché noir, ni échanger un composant officiel de votre appareil avec un autre d’une origine douteuse. Tout changement de pièces sera désormais clairement répertorié dans les réglages de l’appareil. Ce dispositif "antivol" est accessible uniquement à partir de l’iPhone 12. C’est-à-dire tous les modèles sortis depuis quatre ans. C’est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi voler un iPhone si on ne peut ni s’en servir, ni le revendre… même en pièces détachées ?

Android cherche aussi la réponse

Apple n’est pas le seul à réfléchir au problème. Du côté d’Android, on cherche aussi à dissuader les voleurs. Une solution sera d'ailleurs présentée dans quelques semaines avec l’arrivée d’Android 15. Si son téléphone est volé avec le code de déverrouillage (par exemple, quand le voleur l’a vu par-dessus notre épaule), il sera quand même bloqué. Une option va obliger à passer par les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale dès qu’on accède à l’appareil hors d’un lieu dit "de confiance", comme son domicile ou son bureau. Comme le voleur n’a ni votre tête, ni vos empreintes, même s’il a le code, l’appareil restera inutilisable. Cette fonction existait déjà sur les iPhone.

Il y a de plus en plus de dispositifs qui rendent nos téléphones inutilisables en cas de vol. Plus cela va se savoir, moins on aura de risque de se les faire voler.