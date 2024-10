Animaux : une laisse virtuelle pour garder son chien à proximité

Imaginez une laisse sans fil où il n’y a plus de corde. Donc plus rien à tenir (on garde les mains libres). Plus rien qui s’emmêle autour des arbres et des poteaux. Et plus rien qui tire sur le cou du chien.

Cette laisse sans fil se présente en deux parties : un boîtier qui s’accroche au collier du chien et un autre que l’on garde dans la poche. C’est sur ce boîtier que l’on va fixer la distance maximale à laquelle le chien peut s’écarter (un mètre, deux mètres, dix mètres… C’est comme si on fixait la longueur de laisse). Ensuite, tout se passe sur le boîtier autour du cou du chien. Dès qu’il approche de la limite, une alerte va se faire entendre. Et s’il la dépasse, on a le choix entre le collier qui se met simplement à vibrer ou il envoie une petite décharge électrique pour le prévenir qu’il est allé trop loin.

Encore une fois, c’est au choix. Mais si on veut ne veut pas avoir la SPA sur le dos, mieux vaut se contenter de la vibration et de l’alarme.

Problème, si le chien se met à sauter sur quelqu’un, on ne peut pas l’arrêter. Mais l’objectif n’est pas vraiment de remplacer la laisse traditionnelle, surtout en ville. C’est plutôt de donner un périmètre de liberté à son chien quand on se promène en plein air, quand on part en randonnée ou en balade à vélo. Cela permet de garder les mains libres et de s’assurer que le chien ne s’écartera pas trop.

En ville, une bonne vieille laisse filaire reste indispensable, parfois même obligatoire.

Un dérivé des clôtures virtuelles



Ce dispositif doit quand même demander un certain apprentissage. Sinon le chien pourrait ne pas comprendre les alarmes et les vibrations. C’est un système vendu autour de 400€ par la société Heel. Elle prétend avoir inventé la première laisse sans fil. Mais c’est plutôt un dérivé des clôtures virtuelles déjà utilisées pour le bétail. Elles évitent d’installer des barrières. On définit une zone GPS dans laquelle l’animal peut se déplacer librement. Et quand il arrive en bordure, il est prévenu avec un bruit ou une sensation sur le collier. C’est le même principe, mais avec une zone qui se déplace autour du maître.