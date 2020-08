Au marché . Les spécialités vosgiennes de Gérardmer

Record mondial du plus grand plateau de Munster du monde, avec 300 fromages sur 40 mètres de long, le 10 novembre 2019 à Nancy, pour fêter les 50 ans de l'Appellation d'origine protégée du Munster. (MAXPPP)

Le marché de Gérardmer accueille jusqu'à 120 stands, où l'on retrouve les spécialités de la région. Du fromage à la charcuterie, en passant par la confiserie, ce sont souvent des spécialités fortes en caractère. Un exemple : les bonbons, fabriqués à la confiserie des Hautes-Vosges de Plainfaing. "Le vrai bonbon des Vosges, c'est le bourgeon de sapin, fabriqué avec de l'huile essentielle de bourgeon de sapin des Vosges, qui est distillé dans la région de Gérardmer" détaille Françoise, qui tient le stand de la confiserie sur le marché.

Des saveurs... et des odeurs

Autre spécialité de la région, que l'on sent parfois de loin : le Munster. Un fromage qui sent parfois fort, mais qui est plus doux en goût qu'il n'en a l'air.

Le Munster, je l'appelle 'le petit fromage qui pue de chez nous'. C'est notre Maroilles à nous Clément, vendeur sur le marché

Au milieu des Munsters et autres saucisses fumées, il y a un incontournable : les myrtilles. Ici, dans les Vosges, on les appelle "Brimbelles", mais ne demandez pas aux Vosgiens pourquoi, l'origine du mot s'est un peu perdue. Les étymologistes eux-même hésitent encore...