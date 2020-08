Au marché. Les hortillons d'Amiens

Le marché de la place Parmentier est installé au bord de la Somme. (MANON KLEIN / RADIO FRANCE)

Une cinquantaine de vendeurs et de producteurs sont installés en bordure de la Somme, sur le marché de la place Parmentier. On compte entre cinq et six hortillons, des maraîchers qui perpétuent une culture locale, qui se pratique dans des terres tourbeuses au bord de l'eau. Leur représentante la plus connue, c'est Thérèse. Il faut dire qu'on la remarque vite quand on se promène sur le marché : elle aime plaisanter avec ses clients, et n'hésite pas à les taquiner.

Une tradition locale

Thérèse fait partie de la dizaine d'hortillons présents sur le marché. (MANON KLEIN / RADIO FRANCE)

Thérèse est aussi une fière représentante de la tradition des hortillonages : "Il n'en reste que douze des hortillons, il faut en prendre soin", explique celle qui vient d'ouvrir récemment un musée consacré à ce mode de culture et son histoire. Une histoire ancienne, que connaît bien Jean Ducrocq qui vient sur le marché depuis une quarantaine d'années : "À la création du marché, les producteurs venaient ici en barque et déchargeaient leur marchandise tout le long du quai. La vente se faisait à la sortie des bateaux". Une fois par an, cette tradition ancienne est perpétuée. Mais cette année, en raison de l'épidémie de Covid-19, l'événement est annulé.