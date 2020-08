Au marché. Le petit marché convivial d'Avaux

Le marché des producteurs d'Avaux, dans les Ardennes, se tient dans une grange où on se retrouve souvent entre amis (MANON KLEIN / RADIO FRANCE)

Une fois par mois, dans la petite commune d'Avaux, des centaines de personnes se retrouvent dans une vieille grange ouverte, pour le marché des producteurs. C'est un rendez-vous incontournable pour les habitués, qui restent souvent le soir boire un verre et déguster un repas. Une trentaine de producteurs sont présents sur ce marché.

De belles amitiés

Après avoir fait leur marché, les amies aiment aiment se retrouver autour d'un verre. (MANON KLEIN / RADIO FRANCE)

De belles amitiés sont nées sur ce marché, comme celle qui unit Claudette, Marie et Louisette. "On s'est rencontrées à la buvette", expliquent en riant les amies, qui comme tous les mois se retrouvent autour d'une flûte de champagne.



Y a un côté campagne et même un peu vintage je dirais, qui est sympathique. Laeticia

"On sent que les gens aiment bien venir, la preuve, c'est que souvent, le soir, ils s'attardent. Il y a quand même pas mal de personnes qui restent manger" détaille Martine, qui produit du champagne et tient un stand sur le marché avec sa fille Laeticia. En effet, c'est la tradition : à chaque marché, un repas est cuisiné avec les produits des producteurs présents et est servi sur place.