Au marché. Le "Gandhi" du marché de Saint-Aubin, à Toulouse

Jeannot Marciniak, figure du marché de Saint-Aubin, à Toulouse (MANON KLEIN / RADIO FRANCE)

Sur le marché de Saint-Aubin, à Toulouse, tout le monde ou presque le connaît : Jeannot Marciniak, ancien éboueur de la ville de Toulouse, est une figure incontournable.

À 73 ans, il est là quasiment tous les dimanches pour aider sur le marché. Cela fait 45 ans que Jeannot habite le quartier, et il connaît donc les lieux comme sa poche. Le marché de Saint-Aubin accueille en moyenne 200 stands (hors période Covid-19), disposés tout autour d'une église ; "le plus beau de Toulouse, et peut-être même de France", plaisante le septuagénaire.

Une ressemblance troublante

La renommée de Jeannot s'étend au delà de Toulouse, et cela en raison d'une ressemblance physique : Jeannot est, à quelques détails près, le portrait craché de Gandhi. Des fois, il force même le trait et enfile le "dhoti" (tenue traditionnelle blanche portée par Gandhi). La ressemblance entre les deux hommes n'est d'ailleurs peut-être pas que physique, puisque Jeannot porte en lui des valeurs qui rappellent celles du défenseur indien de la non-violence.