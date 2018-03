A toutes saveurs. Le printemps de l'avocat

Cathleen Clarity, son Avocado Pie et son Avocado Toast (LAURENT MARIOTTE / RADIO FRANCE)

En attendant les premières asperges du printemps, rapatrions-nous sur un fruit que l’on consomme comme un légume, l’avocat. Rencontre avec Cathleen Clarity, une cheffe américaine, pour le cuisiner en version printanière !

Des avocats toute l’année

Grâce aux variétés venant des deux hémisphères du globe, l’avocat réussit à être présent toute l’année sur nos étals :

- En été, l’avocat nous vient d’Afrique du Sud et du Pérou.

- En hiver, du Mexique et d’Israël.



Deux variétés courantes sont sur le marché : l’avocat Fuerte à la peau lisse et verte et le Hass à la peau granuleuse et foncée. Dans la mesure du possible, préférez les avocats en bio et évitez les avocats mexicains obtenus après déforestation.

Cathleen Clarity et l’Avocado Toast de Californie

Originaire du Minnesota, notre cheffe américaine, formée à la cuisine française, a parcouru les Etats-Unis pour écrire un livre exhaustif consacré à la cuisine américaine. Bien loin des clichés d’une cuisine grasse, elle nous montre l’étendue des recettes américaines familiales. La côte californienne, terre promise des tendances alimentaires, est bien représentée par l’avocat. C’est l’ingrédient phare de l’Avocado Toast (toast à l’avocat), une recette qui réunit des millions de fans sur Instagram.

Je pense que l’avocat est devenu tendance avec le mouvement Healthy Food venant de Californie. Il est vanté pour son bon gras et remplace les matières grasses animales. Cathleen Clarity

Recette de l’Avocado Toast de Cathleen Clarity

L'Avocado Toast de Californie (LAURENT MARIOTTE / RADIO FRANCE)



Préparation : 15 min

Cuisson : 10 à 12 min

Ingrédients (pour 2 à 4 pers.)

Pour le maïs grillé :

2 épis de maïs doux

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

2 cuil. à soupe de beurre doux ramolli

½ cuil. à café de paprika fumé moulu

¼ de cuil. à café de sel

¼ de cuil. à café de poivre



Pour les toasts :

2 avocats

¼ de cuil. à café de sel

¼ de cuil. à café de poivre

Le jus de ½ citron vert

4 tranches épaisses de pain complet aux graines grillées

110 g de feta émiettée

2 cuil. à soupe de coriandre fraîche finement ciselée

1 pincée de paprika fumé moulu



Pour griller le maïs, badigeonnez les épis d’huile d’olive. Faites-les cuire au gril (ou au barbecue) jusqu’à ce qu’ils soient grillés en les tournant régulièrement. Laissez-les refroidir légèrement. Mélangez le beurre, le paprika, le sel et le poivre, et badigeonnez-en les épis. Laissez reposer quelques minutes avant de récupérer les grains des épis dans un bol.

Coupez en deux, épluchez et dénoyautez les avocats. Dans un bol, écrasez les avocats et mélangez-y le sel, le poivre et le jus d’un demi-citron vert. Étalez la purée d’avocat sur les tranches de pain grillé puis déposez quelques grains de maïs, un peu de feta, de la coriandre, une pincée de paprika et quelques gouttes de citron vert.

Plaidoyer pour l’avocat au dessert : l’Avocado Pie

Avocado Pie. Tarte à l’avocat (LAURENT MARIOTTE / RADIO FRANCE)



Après tout l’avocat est un fruit ! Prisé pour son onctuosité et son bon gras, il trouve sa place en dessert sur la côte Ouest des Etats-Unis dans la tarte à l’avocat appelée : Avocado Pie. C’est une variante du cheese-cake où le fromage de base est mélangé à la chair d’avocat. D’une couleur vert pâle, c’est un gâteau frais et gourmand qu’on trouve communément dans les boulangeries et pâtisseries (Bakeries) californiennes.

Recette de l’Avocado Pie de Cathleen Clarity

Préparation : 30 min

Cuisson : 15 min

Repos : 4 h

Ingrédients (pour 4 à 6 pers.)



Pour la pâte :

6 cuil. à soupe de beurre doux fondu

150 g de miettes de biscuits sablés

60 g de sucre en poudre

1 pincée de sel



Pour la garniture :

2 avocats

225 g de cream cheese à température ambiante

40 cl de lait concentré sucré

2 à 3 cuil. à soupe de jus de citron vert

1 à 2 cuil. à soupe de jus de citron jaune

1 pincée de sel

Crème fouettée ou sucre glace pour servir (facultatif)



Préparez la pâte. Préchauffez le four à 180° C (th. 6). Beurrez un moule à tarte. Mélangez le reste du beurre fondu et les miettes de biscuits, le sel et le sucre dans un saladier. Pressez à l’aide d’un petit bol. Disposez la pâte dans un moule rond à charnière (de 20 cm de diamètre environ) et enfournez 15 min. Laissez refroidir sur une grille.

Préparez la garniture : coupez les avocats en 2, puis coupez la chair. Placez-la dans le bol d’un mixeur, ajoutez le cream cheese, puis actionnez-le à vitesse moyenne jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Versez le lait concentré, les jus des citrons, le sel et remuez jusqu’à ce que le mélange soit velouté. Versez la préparation sur la pâte, filmez la tarte au contact et laissez reposer 4 h au frais. Démoulez et coupez la tarte. Ajoutez de la crème fouettée ou du sucre glace si vous le souhaitez et servez.

Le livre de recettes de Cathleen Clarity (EDITIONS HACHETTE)

La cuisine américaine, familiale & authentique de Cathleen Clarity Aux éditions Hachette Cuisine

Prix : 49,95 euros