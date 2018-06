A toutes saveurs. La cuisine crue de Marie Sophie L

Laurent Mariotte et Marie-Sophie L (LAURENT MARIOTTE / RADIO FRANCE)

Avec les beaux jours, l'envie de manger cru devient naturelle. Laurent Mariotte nous emmène à la rencontre de Marie-Sophie L, une cheffe crudivore convaincue. Elle nous éclaire sur ce mode d'alimentation frais et vitaminé.

La cuisine crue de Marie-Sophie L

Si on a pu la voir jouer dans le film Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, c'est en tant que cheffe que nous la retrouvons aujourd'hui. Naturopathe depuis 30 ans, Marie-Sophie L a eu une révélation pour la cuisine crue il y a six ans. Depuis, elle livre ses conseils et ses recettes 100% crues à travers son site L'Instant Cru. Pas question pour la cheffe de manger exclusivement cru et de prôner un pseudo régime.

Cuisiner cru, c'est se réapproprier des aliments bruts, purs, crus, sans qu'ils soient passés par la case transformation, car je n'engage aucune cuisson

Alimentation crue, naturellement healthy aux éditions Albin Michel Prix : 12,90 euros

Crupote, cruscous et crumble tout cru !

En plus de dévoiler ses recettes sur son site, elle propose actuellement un menu hors-piste autour du cru à L'Alcazar (Paris 6e arrondissement). On y retrouve sa "crupote", une version sans cuisson de la compote, à laquelle elle ajoute une pâte à crumble toute crue, à base de noix et d'une pincée de sel. Inspirée, Marie-Sophie L s'amuse avec la nourriture en détournant de grands classiques, sans passer par la case cuisson : "Je fais un 'cruscous' ! Les graines de couscous sont remplacées par un chou-fleur débité en semoule. Je l'accompagne de boulettes crues de shiitake et d'une compotée d'oignons tombée au sel."

La recette de la crupote fraise et ananas de Marie-Sophie L

Ingrédients pour 2 personnes

2 tasses (250 ml) de fraises

1 tasse (250 ml) d'ananas frais épluché et coupé en morceaux

1/2 tasse (125 ml) d’ananas séchés

Une botte de feuilles de basilic fraiches



Mixez grossièrement au blender ou au robot muni d'une lame en "S" la moitié de l’ananas frais avec les morceaux d’ananas séchés et laissez les ananas séchés se réhydrater au contact des ananas frais et juteux pendant 15 mn environ. Écrasez grossièrement les fraises et mélangez-les avec les ananas, puis avec les feuilles de basilic ciselées.

Prenez soin de laisser quelques feuilles de basilic entières. Vous pouvez mixer les ingrédients pour obtenir une crupote fine, dans ce cas, vous réduirez la proportion de basilic ou disposerez vos feuilles à peine ciselées au milieu de la crupote.

Un conseil : gardez la crupote bien texturée avec des morceaux pour la recouvrir d'une pâte de noix de macadamia mixée avec un peu de sel pour un crumble… tout cru !

Bouffes Bluffantes : entre traditions culinaires et idées reçues

Pourquoi le camembert est-il le fromage national des Français ? Une vraie question à l'heure où sa fabrication traditionnelle est menacée. Pourquoi met-on du sucre dans le café et non du sel comme c'est l'usage dans certains pays ? Pourquoi le sandwich kebab est aussi appelé sandwich grec en France ?

Nicolas Kayser-Brill, journaliste, s'est amusé à remonter le fil de l'histoire culinaire, de la préhistoire à nos jours, en une vingtaine de courts chapitres. Pour passer de la théorie à la pratique, vous trouverez des recettes et des astuces intégrées à chaque épisode culinaire.

Bouffes Bluffantes, la véritable histoire de la nourriture de la préhistoire au kebabAux éditions Nouriturfu Prix : 14 euros.