Les sorties de l'automne en livres de poche

Chien 51 de Laurent Gaudé, sorti en grand format il y a deux ans, est réédité en poche chez Babel Actes Sud. Laurent Gaudé, prix Goncourt 2004 pour Le Soleil des Scorta, nous propose une dystopie.

Cette fois, l'auteur nous emmène dans une mégapole gérée par une multinationale qui, comme d'autres, rachète des États en ruine. Dans ce monde, deux flics vont mener une enquête autour de deux morts, retrouvés atrocement mutilés, dans un quartier pauvre de la mégapole. Fausse piste. Guerre des polices, manipulation politique. Laurent Gaudé mène tout cela de main de maître. L'écriture subtile, l'humanisme de Laurent Gaudé y font beaucoup.

Autre dystopie ou pas loin du genre, Dans la forêt de Jean Hegland, chez Totem, la collection poche de Gallmeister. L'histoire de deux adolescentes qui vivent dans leur maison familiale, au cœur d'une forêt. La civilisation s'effondre. Elles se retrouvent seules, face à l'inconnu. Il va falloir apprendre à grandir autrement et à se battre. Un best-seller mondial d'une très grande finesse.

Des polars purs et durs en poche

À commencer par Free Queens de Marie Ledun chez Folio. Free Queens, sorti en grand format il y a un an et demi, nous raconte comment, bouleversée par le témoignage d'une prostituée nigériane, une journaliste française se rend à Lagos pour enquêter. Là-bas, elle découvre qu'un industriel de la bière vend le corps des femmes pour mieux écouler ses produits marins. Avec ce roman, Marie Ledun se fait l'écho de la guerre de la bière qui sévit réellement au Nigeria, depuis une dizaine d'années. Une guerre commerciale sans merci, à laquelle se livrent les plus grands brasseurs mondiaux.

Autre sortie remarquable en poche, Personne ne meurt à Longyearbyen de Morgan Audic. Un polar passionnant pour la découverte qu'il nous propose de l'archipel du Svalbard, territoire à l'extrême nord de la Norvège. Et passionnant pour les problématiques abordées, notamment l'utilisation par les militaires de Bélugas pour espionner. Le roman a obtenu cette année le prix des lecteurs, au festival Quai du Polar à Lyon.

À retenir également dans les sorties de l'automne, Oligarque d'Elena B. Morozov aux éditions du Livre de Poche. Oligarque se veut un portrait-robot, celui d'un oligarque russe tel qu'il existe vraiment aujourd'hui. Un peu Abramovitch, un peu Kodhorkovski, un peu Berezovsky, et d’autres encore. Dans ce roman de pure fiction, nous suivons l'ascension d'un jeune orphelin brillant, cynique, depuis la Russie soviétique en pleine décomposition, jusqu'aux plus hautes sphères de la finance internationale décomplexée. Un demi-siècle d'une vie qui accompagne la chute d'un monde ancien, l'U.R.S.S. Et la naissance d'un monde nouveau, celui, impitoyable et cruel, de la Russie, d'Eltsine, et ensuite de Poutine.