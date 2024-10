"Les Guerriers de l'hiver" d'Olivier Norek chez Michel Lafon

Olivier Norek revient dans son nouveau roman, sur un épisode du XXe siècle encore méconnu, en mars 1939, une guerre étonnante entre un géant, l'URSS, et son tout petit voisin, La Finlande. Guerre déclenchée par Staline qui au nom de sa sécurité face à l'Allemagne nazie, a envahi la petite Finlande paysanne. L'URSS de l'époque ne pensait faire qu'une bouchée de cette armée de paysans, mais c'était sans compter sur la résistance acharnée de ce peuple et de leur stratège militaire.



L'auteur nous emmène dans ces régions du grand Nord, où les lacs succèdent aux forêts, et où les Finlandais, héroïques, bloquent l'avancée russe dans le blanc d'un hiver particulièrement rude ; les combattants s'affrontent, et affrontent des températures inhumaines. La malice, la connaissance du terrain, l'adresse et l'héroïsme des soldats finlandais feront des miracles. En face, la bêtise politique, la rigidité, et la lourdeur de l'Armée rouge, contrastent. La résistance acharnée des Finlandais a duré jusqu'en mars 1940. La Finlande se voit finalement dépossédée, aux termes du traité de Moscou, de 10% de son territoire.



Olivier Norek suit ces évènements historiques bien sûr, mais surtout ces combattants paysans et particulièrement l'un d'eux, La Mort Blanche, un certain Simo, tireur d'élite devenu une véritable légende dans cette guerre.



Olivier Norek signe un véritable roman de guerre très classique



Ça n'a rien d'un polar. Olivier Norek signe un roman de guerre documenté, subtil, humain, avec en toile de fond une situation qui résonne avec les évènements que l'on connaît aujourd'hui. On trouve quelques similitudes entre cette agression que nous raconte l'écrivain, et l'agression russe d'aujourd'hui contre l'Ukraine.

Hier comme aujourd'hui, avoir l'ours russe comme voisin, n'est pas très confortable. Et c'est très clairement un virage dans la carrière d'Olivier Norek qui n'avait signé jusqu'à présent que des romans policiers. Même si l'on sentait poindre des sujets de préoccupation plus larges, comme dans Entre deux mondes – une plongée saisissante dans la jungle de Calais, et le monde brutal et sans pitié des migrants.

Dans Les Guerriers de l'hiver, il garde ses qualités d'auteur de polar, qui tient en alerte le lecteur avec sa capacité à imaginer des rebondissements, des situations inattendues, des personnages avec beaucoup de reliefs ou de brutalité, mais aussi de douceur. Olivier Norek colle à l’Histoire mais nous propose sa vision du monde, ce qui il imagine de ces hommes et de leurs sentiments.