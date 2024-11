"Leo" de Deon Meyer

Deon Meyer, après avoir minutieusement suivi les soubresauts des années post-apartheid en Afrique du Sud, règle maintenant ses comptes, sévèrement, avec le pouvoir sud-africain, corrompu comme jamais.

On y retrouve quelques-uns de ses personnages récurrents, et surtout ses deux flics préférés, l'ancien alcoolique Benny Griessel et son coéquipier Vaughn Cupido, deux enquêteurs d'élite, rétrogradés dans un commissariat de seconde zone et qui, après avoir été des policiers d'élite, s'occupent maintenant quasiment des chats écrasés. Punition pour ne pas avoir été parfaitement docile.

Mais après quelques mois et grâce à quelques soutiens, ils réintègrent l'unité des crimes graves et violents. Et les deux enquêteurs, après la mort troublante d'un pseudo-avocat, vont mettre la main dans un engrenage qui va encore une fois les conduire à combattre la corruption politique, qui a prospéré ces dernières années. D'anciens soldats des forces spéciales sont mêlés à un règlement de comptes sur fond de braquages et de captation d'argent public. Et on constate avec plaisir que Deon Meyer, a toujours la même capacité à nous faire visiter son Afrique du Sud, même si son rêve de nation arc-en-ciel en a pris un coup.

Chez Folio, sortie en poche de L'âme du chasseur de Deon Meyer

Et là, on plonge au cœur du réacteur Deon Meyer : l'Afrique du Sud post-apartheid. Le rôle de l’ANC, le recyclage de ses anciens soldats clandestins, et la résistance tenace d'une partie de la société blanche afrikaner. Avec L'âme du chasseur, Deon Meyer nous invite à une sorte de course-poursuite. On y suit un ancien tueur de la branche armée de l'ANC. C'est le parti de Mandela qui avait des camps d'entraînement en Angola, en Zambie, mais aussi en U.R.S.S et dans les pays du Pacte de Varsovie.

Depuis le changement de régime et après quelques égarements, cet ancien tueur redoutable s'est refait une vie honorable et paisible. Mais un jour, la fille d'un vieux camarade de lutte vient lui demander son aide. L'ancien tueur est devant un dilemme. Un peu comme une métaphore de ce que vit alors la société sud-africaine. Deon Meyer a écrit L'âme du chasseur au début des années 2000. C'est brillant pour l'observation fine, humaine et politique de la transformation qui se déroule sous les yeux de l'écrivain, et également brillant pour le rythme haletant et spectaculaire de cette course-poursuite à travers l'Afrique du Sud.