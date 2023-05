"La Peste sur vos deux familles" de Robert Littell ressort en version poche

"La Peste sur vos deux familles" de Robert Littell (J'ai Lu), un roman au coeur de la mafia russe, qui a marqué les lecteurs par son actualité glaçante. Un thriller fulgurant.

"La Peste sur vos deux familles" de Robert Littell

Robert Littell, un maître du roman d’espionnage, nous propose avec ce récit une immersion dans le monde des mafias russes des années 90, après la dissolution de l'URSS, avec Boris Eltsine au pouvoir. On assiste à une lutte d’influence entre différentes mafias, mais l'appétit des familles qui se disputent le contrôle de Moscou n'a plus de limites. Une guerre qui va toucher particulièrement deux clans, l'un, ossète, et l’autre, juif.

Plus aucune police, aucun service de sécurité, ne peuvent s'y opposer : tous corrompus ! À quelques exceptions près. Et quand ils ne le sont pas, ils assistent en se frottant les mains, à ces règlements de comptes hyper violents, sur le thème, les mafieux s’éliminent entre eux, et c'est tant mieux.

Au milieu de ces haines ancestrales, de la corruption généralisée, du délitement de l'État, une histoire d'amour va encore compliquer les choses, et tout va se terminer comme une tragédie shakespearienne. Une sorte de Roméo et Juliette chez les mafieux de Moscou, des années 90.

"Les fantômes de Kiev" de Cédric Bannel chez XO éditions

Ces dernières années, Cédric Bannel s'est fait connaître pour ses romans d'espionnage ou des polars très documentés, et notamment une trilogie qui se déroulait en Afghanistan, avant la prise de Kaboul par les talibans, en août 2021. Cédric Bannel, énarque à la tête bien faite, a plusieurs vies professionnelles à son actif. C'est un homme, semble-t-il, bien informé. Et cette fois, c'est la guerre en Ukraine qui inspire son roman d'espionnage, plus proche des blockbusters américains que des romans de John Le Carré.

Les Fantômes de Kiev nous racontent comment Poutine veut punir la France pour son soutien à l'Ukraine. Un plan que les services de renseignement français ont plus ou moins découvert. Mais les espions français ne possèdent que deux informations. Un nom, Ouragan de feu, et une photo de missile. La DGSE envoie son meilleur espion, Edgar Van Scana, en Transylvanie puis dans le Donbass. Et Cédric Bannel imagine un super agent, un James Bond attachant, humain et fragile, sauf en mission. Et celle-ci est plus que corsée. Un bon roman d'espionnage à la française, plein de rebondissements et d'action.