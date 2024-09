"L'Italien" d'Arturo Pérez-Reverte, chez Gallimard

Les romans de guerre (ou les romans où la guerre est omniprésente) sont légion en cette rentrée littéraire. L'Italien en fait partie mais c’est aussi un roman d'amour, un roman d’aventures, un roman sur l’héroïsme et l'engament et un roman introspectif : comment un écrivain documente un sujet complexe qui l'a envahi. Arturo Pérez-Reverte répond à la question en affirmant, par la voix de son narrateur, qu'il a écrit cette histoire, d’abord, parce que c’est une bonne histoire. Et quand on connaît l'auteur espagnol, on sait à quel point il est un formidable raconteur d’histoire.

Un épisode oublié de la Seconde guerre

Pérez-Reverte exhume ici l’histoire des maiales, ces torpilles sur lesquelles des plongeurs de la marine italienne étaient assis pour venir saboter la marine anglaise dans les ports de la Méditerranée. Dans le roman, il est question d’un groupe agissant depuis Algesiras vers le port de Gibraltar, de l’autre côté de la baie. C'est un épisode totalement oublié de la guerre maritime que se livrèrent, en Méditerranée, les forces anglaise et italienne pendant la Seconde guerre mondiale.

En parallèle, l'écrivain nous raconte aussi comment une histoire d’amour hors du commun est née de cet épisode entre une jeune femme espagnole cultivée, libraire à Algesiras, et un plongeur italien. La jeune femme est la veuve d'un mari tué au cours de l’attaque contre la marine française, à Mers el-Kébir. Elle découvre, lors d’une promenade sur la plage, le corps du plongeur blessé, ramené par la mer. En lui sauvant la vie, elle se retrouve impliquée dans les opérations militaires de cet homme et de son groupe de combat infiltré dans le port de Gibraltar : ces Italiens qui déposaient, à dos de torpilles, des charges explosives sous les bateaux ennemis.

Une enquête journalistique

Ainsi, l'héroïne décide de participer secrètement aux opérations de sabotage. Elle ne sait pas très bien pourquoi, sinon sans doute par attirance pour l'Italien qui, lui-même, ne sait pas vraiment très bien pourquoi il se bat : le roman se déroule en effet à un moment où l’Italie a compris qu'elle ne gagnera pas la guerre.

L’Italien est aussi le récit de l’enquête menée, dans le roman, par un journaliste d’investigation espagnol – Arturo Pérez-Reverte – qui reconstitue, au gré de témoignages des survivants, cette histoire incroyable dont nous ne révélerons pas ici comment elle s'achève.