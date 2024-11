Des livres sur la cause animale : "Octopus", "Ainsi l'Animal et nous", et "Je est un animal"

"Octopus" de Xavier Müller, "Ainsi l'Animal et nous" de Kaoutar Harchi et "Je est un animal" de Camille Brunel, trois ouvrages, essai, récit ou fiction qui nous parlent des animaux, de nos comportements à leur égard, et des souffrances qu'on leur inflige.

Octopus de Xavier Müller paru chez XO Editions évoque une hypothèse : et si les animaux développaient leur intelligence au point de menacer sur Terre la suprématie des humains. C'est le thème de ce nouveau roman de Xavier Müller qui avait signé la trilogie Erectus, un thriller paléontologique. L'auteur est scientifique de formation. Conséquence de ce développement de l'intelligence animale imaginée par Xavier Müller : des pieuvres gigantesques apparaissent et viennent à la rencontre des humains, en émettant d'étranges et incompréhensibles signaux lumineux.

Une scientifique, spécialiste du langage animal, va essayer de comprendre. Parallèlement, dans un monde en proie à de gigantesques inondations, d'autres pieuvres, elles, développent entre elles une coopération jusqu'alors jamais observée, et envahissent des villes entières. L'auteur développe son roman captivant dans une ambiance sombre de dérèglement climatique, de pollution, de montée des eaux et d'aveuglement des autorités. Et Xavier Müller signe un thriller saisissant, avec en prime une réflexion sur le monde animal.

Ainsi l'Animal et nous de Kaoutar Harchi chez Actes Sud

On n'est plus du tout dans le même registre. Ainsi l'Animal et nous est à la fois un récit et un essai sur la question animale, essai qui mêle histoire personnelle, sociologie et politique. En gros, l'auteure nous dit comment nous avons tracé une frontière entre animaux et humains, et elle nous dit comment nos comportements, nous humains avec les animaux, sont la matrice de toutes les autres exploitations : exploitation capitaliste des hommes, exploitation des femmes par les hommes, exploitation des peuples premiers par les peuples colonisateurs, etc.

"Ainsi l'Animal et nous", un récit et un essai sur la question animale. (ACTES SUD EDITIONS)

Et Kaoutar Harchi d’affirmer que tout ce qui a été entrepris pour dominer, exploiter et contrôler, a d'abord été expérimenté sur les animaux, et le langage à ce titre est révélateur. Livre passionnant qui nous interpelle vivement sur nos comportements avec les animaux, et sur ce qu'ils signifient vraiment.

Je est un animal de Camille Brunel chez Ulmer Editions

Camille Brunel est antispéciste revendiqué. Tous ses romans, essais ou récits ont été consacrés à la cause des animaux. Je est un animal est un récit où l'auteur se met dans la peau d'un âne, d'une chauve-souris, d'une dinde exfliltrée d'un élevage, d'un puma du Mexique, et j'en passe et des meilleures.

Et Camille Brunel de décortiquer, lui aussi, nos relations avec le monde animal. Pourquoi découpe-t-on cochon ou vache, quand on ne découpe pas chien et chat ? Ces distinctions culturelles et arbitraires existent également pour les animaux sauvages, certains protégés, d'autres non. Mais ce Je, qui fait parler l'animal n'est pas seulement consacré aux souffrances endurées ou aux mauvais traitements. C'est aussi un texte de réflexion philosophique, plein de poésie.