"Beyrouth : 13 avril 1975", autopsie d'une étincelle de Marwan Chahine et "Nul ennemi comme un frère" de Frédéric Paulin

Avec Beyrouth : 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle, c'est un livre étonnant que nous propose Marwan Chahine, ancien journaliste. Son récit est à la fois un récit personnel sur ses origines, ses parents sont libanais. C'est aussi une enquête journalistique et ses impasses, ou encore une quête philosophique sur la vérité ou l'oubli.

Marwan Chahine a consacré presque 10 ans pour aboutir à ce livre qui est venu à lui presque par hasard. Quand, parti au Liban pour écrire une fiction, il se retrouve face à cet événement, le bus palestinien pris pour cible par des miliciens chrétiens le 13 avril 1975, événement considéré comme déclencheur, comme le début de la guerre civile libanaise.

Marwan Chahine a cherché à reconstituer dans le moindre détail ce qui s'est réellement passé. Mais en même temps, il s'interroge : pourquoi cet événement-là et pas un autre ? Dans un pays et à une époque où les violences étaient déjà quotidiennes ? L'enquête a été délicate. Beaucoup ne souhaitaient pas se souvenir exactement. Chahine a rencontré des dizaines et des dizaines de témoins, des témoins des drames et atrocités commises, mais aussi des acteurs de cette guerre civile. Avec un constat : la vérité est instable dans ce pays qui n'a pas choisi de regarder son passé en face.

Et pour cause, certains des acteurs de cette guerre sont toujours aujourd'hui au pouvoir au Liban, et avec toujours ces mêmes voisins encombrants, Syrie et surtout aujourd'hui Israël. Le livre est passionnant, écrit avec beaucoup de sensibilité, et il se lit presque comme une enquête policière, comme un thriller.

Sur cette même guerre civile au Liban : Nul ennemi comme un frère de Frédéric Paulin chez Agullo

Et là, c'est un véritable roman policier. Nul ennemi comme un frère, c'est l'histoire de la guerre civile au Liban entre 1975 et 1989. C'est le premier roman d'une trilogie. Il y en aura deux autres. L'ambition est de comprendre l'histoire et surtout ces trous noirs, trouver des vérités parfois oubliées ou cachées, voire falsifiées par le discours officiel. Nul ennemi commence le 13 avril 1975, avec cette attaque du bus palestinien dont nous parle Marwan Chahine.

Frédéric Paulin écrit des romans noirs qui utilisent toujours l'Histoire comme matière première. Sa seule fantaisie, ce sont des personnages de fiction qui se mêlent aux personnages bien réels, pour nous guider dans ces péripéties. Le roman se termine sur la journée tragique du 23 octobre 1983, où deux attentats suicides, quasi simultanés, ont frappé les soldats américains et français de la force multinationale de sécurité.

Le tout est très documenté, écrit avec beaucoup de précision, mais c'est aussi spectaculaire, absolument captivant. Le deuxième volume de la trilogie doit sortir en février.