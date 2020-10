À la carte. Repas de fête ou couvre-feu ?

Exposition à voir à La Villette et ensuite dans toute la France (CITE DE LA GASTRONOMIE)

L’actualité de la cuisine, c’est l’instauration d’un couvre-feu dans plusieurs grandes métropoles. Un nouveau coup dur pour les restaurants.

Partager la nourriture, c’est la vie

Ce moment essentiel pour nous tous est-il durablement menacé ? Sans doute pas, il faut faire le dos rond et attendre que le virus soit un mauvais souvenir. Ce couvre-feu intervient alors que la France célèbre les 10 ans de l’inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Et une exposition, La table de fête, est présentée jusqu’à la fin du mois à La Villette, à Paris. Elle tournera ensuite à travers le pays.

L’exposition rappelle l’histoire de la gastronomie. Les enfants y apprennent les expressions liées aux aliments. On peut ainsi se cultiver grâce à la nourriture. Le chef cuisinier, Yves Camdeborde, par exemple, lit Édouard Nignon, grand chef des années 1900, et un extrait de L'Aile ou la cuisse avec Louis de Funès est projeté dans une assiette.

Salade Caesar à la maison

Pour manger à la maison, en ces temps de couvre-feu, Thierry Marx propose une recette de salade caesar.

Salade Caesar (FRANCE 3)

Ingrédients pour quatre :

Pour la sauce : 4 jaunes d’œufs cuits, 30 g de câpres, 3 cl de vinaigre de Xérès, 3 cl de vinaigre Balsamique, 100 g d’anchois, 2 gousses d’ail, 40 cl d’huile d’arachide, 50 g de parmesan ;

Pour la salade : 3 salades sucrine ou romaine, 3 tranches de pain de mie, 120 g de parmesan en copeaux, 5 tomates cerise (on peut ajouter des morceaux de poulet cuits et tiédis ou des œufs durs).

Préparation :

Pour la sauce : Mélanger les jaunes d’œufs, les anchois, le parmesan et l’ail. Mixer et monter le tout à l’huile d’arachide jusqu’à obtention d’une crème onctueuse. Ajouter les vinaigres et mélanger rapidement. Poivrer, saler, puis ajouter le parmesan préalablement râpé.

Pour la salade : Réaliser des croûtons avec le pain de mie (faire sauter à l’huile d’olive les dés de pain de mie puis, en fin de cuisson, ajouter un peu de parmesan en poudre). Trancher les tomates en quartiers.

Disposer la salade, coupée dans le sens de la longueur, dans des bols avec les tomates, et les croûtons de pain de mie (éventuellement les morceaux de poulet ou les œufs durs coupés). Assaisonner avec la sauce ; en tout dernier, disperser les copeaux de parmesan sur le dessus.