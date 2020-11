À la carte. Profiter du confinement pour tenter le vegan ?

Carottes sur un étal d'un maraîcher à Argenton dans l'Orne. (MYCHELE DANIAU / AFP)

Devenir végétarien est un choix pour tous ceux qui refusent de manger une bête qui a été tuée, ou simplement parce qu'ils n'aiment pas la viande. Mais attention, il faut bien compenser l'absence de protéines animales, et surtout il faut aller puiser dans la diversité des produits végétaux pour récupérer tous les nutriments, les acides aminés, et autres minéraux nécessaires à l'alimentation.

Se faire plaisir avant tout

L'idéal c'est donc, dans tous les cas, de manger un peu de tout, explique Irène Margaritis, chef d’unité d’évaluation des risques liés à la nutrition à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). L'enjeu devient aussi planétaire, face à la question de l'eau. D'ici quelques décennies, sans doute devrons nous manger à 80% végétal et à 20% animal.

Thierry Marx, végétarien de longue date, confirme de son côté qu'être végan n'est : ni être radical, ni chercher un régime, ni ennuyer les autres. Il est donc très important aussi de se faire plaisir, de rester dans la gourmandise.

Voici une recette simple à faire à la maison avec des produits peu coûteux.

Carottes confites, écrasé de pommes de terre

Ingrédients pour quatre :

1 kg de pommes de terre, 600 g de carottes de plein champ, huile d'olive, sel et poivre du moulin.

Préparation :

Faire cuire les pommes de terre avec la peau. Les éplucher, les écraser et les monter avec un peu d'huile d'olive. Saler et poivrer. Réserver.

Éplucher les carottes. Cuire les épluchures dans de l'eau. Les sortir et garder l'eau de cuisson.

Saler et poivrer les carottes, les couper dans le sens de la longueur et les placer dans une sauteuse ou un plat. Napper d'huile d'olive et mouiller à hauteur avec l'eau de cuisson des épluchures. Confire au four.

Les carottes seront grillées d'un côté et moelleuses de l'autre. Servir avec l'écrasé de pommes de terre. Arroser avec le reste de jus de cuisson des carottes qui aura un peu caramélisé.