Union européenne : le député LREM Sylvain Maillard se dit "très inquiet de la tournure que prend l'Europe"

Le député LREM de Paris Sylvain Maillard invité du 8h30 politique samedi 23 juin. (FRANCEINFO)

Le député LREM de Paris Sylvain Maillard se dit "très inquiet de la tournure que prend l'Europe à l'heure actuelle". Invité du 8h30 politique de franceinfo samedi 23 juin, l'élu va dans le sens d'Emmanuel Macron qui a dénoncé, jeudi, la "lèpre" nationaliste qui monte sur le continent. Le chef de l'Etat doit participer dimanche à Bruxelles à un mini-sommet consacré aux questions de migration et d'asile.

"Regardez ce qui se passe en Pologne, regardez l'Autriche, regardez la Hongrie, regardez l'Italie, regardez le Brexit : nous sommes inquiets pour ce qui se passe en Europe", ajoute le parlementaire, qui appelle à "réinventer l'Europe" et "repartir sur un mouvement fort."

Grâce à l'Europe nous n'avons plus la guerre et moi je suis très inquiet Sylvain Maillard à franceinfo

"Nous avions dit pendant la campagne électorale à quel point l'Europe est notre solution. Il y a beaucoup de choses à réformer en Europe, nous sommes totalement d'accord. Mais c'est la solution, ce qui nous permet d'assurer une croissance économique, de peser dans le monde à l'heure actuelle, ce qui nous permet de ne pas être en guerre non plus. Je crois qu'on a oublié, ma génération particulièrement a oublié, le fait que l'Europe s'est déchirée pendant des siècles et des siècles" affirme Sylvain Maillard.

Il a notamment réagi à l'attitude de l'Italie, qui a refusé d'accueillir des migrants à bord du navire de SOS Méditerranée L'Aquarius : "Dire ce que fait l'Italie, ce qu'est l'Italie à l'heure actuelle, je crois que c'est un effort d'honnêteté et de ne pas fermer les yeux. Nous ne fermons pas les yeux sur ce qu'est en train de devenir l'Europe".

"Le gouvernement italien s'est comporté de façon détestable, avait donné l'autorisation et puis, au dernier moment, a refusé que le bateau arrive", explique le député de Paris.