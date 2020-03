VIDÉO. Réforme des retraites : "Le 49.3 sert à flinguer la démocratie et le débat" dénonce le sénateur RN Stéphane Ravier

Stéphane Ravier, sénateur RN et candidat aux municipales à Marseille, invité du "8h30 franceinfo" le 01 mars 2020. (FRANCEINFO)

"Le 49.3 sert à flinguer la démocratie, à flinguer le débat, à flinguer les oppositions", a réagi dimanche 1er mars sur franceinfo Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement national (RN) des Bouches-du-Rhône, après que le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la veille le recours à cet article de la Constitution qui doit permettre l'adoption sans vote de la réforme des retraites.

Les députés de la majorité ont dénoncé les dépôts massifs d'amendements de l'opposition, à l'origine d'un blocage parlementaire selon le gouvernement. Mais selon Stéphane Ravier, l’opposition, en déposant ces amendements, n’avait nulle intention de bloquer le débat parlementaire : "L'opposition voulait débattre sur le fond, malgré ce qu'affirme aujourd'hui le gouvernement. Edouard Philippe a peut-être trouvé l'occasion (avec le 49.3) de saboter, de contourner le débat", avance le sénateur RN des Bouches-du-Rhône et candidat aux municipales à Marseille. "On nous dit qu'on ne pourra plus débattre parce que (jusqu’ici) on débattait trop. Quel cynisme de la part du Premier ministre", réagit encore Stéphane Ravier. "On a qu'à supprimer l'Assemblée nationale", ironise-t-il.

Le gouvernement avance au pas de charge comme un rouleau compresseur depuis trois ans, ne supportant pas la contradiction, ne supportant pas le débat, ne supportant pas l'opposition. C'est une marque de fabrique. Et aujourd'hui on en a encore la preuve. Dans ce pays, la démocratie est de plus en plus en danger. Il va falloir en tirer les enseignements rapidement. Stéphane Ravier (RN) à franceinfo

Le recours à l'article 49-3 de la Constitution annoncé samedi 29 février par le Premier ministre Edouard Philippe au 13e jour des débats en première lecture sur la réforme des retraites a sucité un tollé dans les rangs de l'opposition. Deux motions de censure seront débattues mardi, la première émanant du groupe Les Républicains et la seconde de l'opposition de gauche composée de La France insoumise, du Parti communiste et du Parti socialiste.

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a indiqué dès samedi que le RN votera toutes les motions de censure qui seront déposées par l'opposition. Mais le sénateur Stéphane Ravier va même plus loin : "J'appelle les députés LREM à ne plus être des godillots, parce que dans cette affaire ils deviennent des députés fictifs, promis à être méprisés par le gouvernement, a-t-il lancé dimanche. Alors, un peu d'audace, mesdames et messieurs de la République en Marche ! Rebellez-vous au nom du pays, parce que le pays vous soutiendra !". Le recours au 49.3 a provoqué plusieurs manifestations samedi, en France. La permanence d'Edouard Philippe au Havre a même été vandalisée. Des faits "condamnés" par Stéphane Ravier.

Réforme de retraites, coronavirus, municipales à Marseille... L'intégralité du "8h30 franceinfo" de Stéphane Ravier en vidéo

