VIDEO. Offensive turque en Syrie : "L'Otan est mort", estime Jacques Attali

Jacques Attali était l'invité de franceinfo samedi 19 octobre. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

L'offensive turque contre les Kurdes en Syrie est "une faute lourde contre l'Occident", a déclaré Emmanuel Macron vendredi 18 octobre. L'économiste Jacques Attali va encore plus loin en affirmant samedi matin sur franceinfo : "L'Otan est mort. Nous sommes seuls".

Les Américains ne risqueront plus la vie d'un GI sur le sol européen. Jacques Attali à franceinfo

L'économiste insiste : "L'Otan est mort puisqu'une puissance de l'Otan [la Turquie] a décidé de se battre, totalement librement, en achetant des armes russes sans l'accord des autres membres. La Turquie en est sortie, personne n'a réagi et les Etats-Unis n'ont rien fait pour l'en empêcher, poursuit Jacques Attali. Si l'Otan est mort et si les Etats-Unis ne nous défendent plus, il ne reste qu'une chose à faire pour les Européens c'est à s'unir pour se défendre eux-mêmes."