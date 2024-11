Victoire de Donald Trump, réactions internationales, conséquences sur l'Europe... Le "8h30 franceinfo" de Dominique de Villepin

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, était l’invité du “8h30 franceinfo”, jeudi 07 novembre 2024. Victoire de Donald Trump, réactions internationales, conséquences sur l'Europe et le reste du monde, il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et de Jérôme Chapuis.

Une Amérique "fracturée"

"Nous sommes devant une Amérique profondément fracturée. La victoire de Donald Trump est nette et claire", mais ce n'est pas un raz-de-marée si on compare à des victoires historiques comme celle de Ronald Reagan", pour Dominique de Villepin. Pour l'ancien Premier ministre, la victoire de Donald Trump marque "le rejet profond des règles". "On veut la liberté, toute la liberté, y compris si elle peut dans certains cas, s'avérer dangereuse", estime-t-il. Dominique de Villepin rajoute que "Joe Biden et Kamala Harris n'ont pas vu venir les excès du monde dans lequel nous vivons".







Une démocratie américaine "profondément malade"

Pour Dominique de Villepin "la démocratie américaine est profondément malade". Donald Trump est "un homme qui s'affranchit de toutes les règles et qui, de ce point de vue là, est un représentant de la démocratie illibérale. On a un exemple en Europe avec Viktor Orban". "Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de la démocratie son étendard pour aller la défendre à Taïwan, éventuellement en danger, ou d'autres scènes du monde", estime Dominique de Villepin.







🔴 Election de D. Trump ➡️ "Cette incarnation populiste elle a malheureusement de beaux jours devant elle en Europe. On est devant quelqu’un qui nie la réalité", dit Dominique de Villepin. pic.twitter.com/6ZlNAEXMpX — franceinfo (@franceinfo) November 7, 2024

"Le monde est tétanisé"

"Beaucoup s'attendre au pire parce que ce qui est derrière l'élection de Donald Trump (...) c'est la restauration de l'identité américaine", selon Dominique de Villepin. Donald Trump veut faire des États-Unis, "le maître du monde exerçant sa domination sur l'ensemble du monde", pour Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre sous Jacques Chirac rappelle l'une des principales caractéristiques du premier mandat de Donald Trump (2017-2021). "Donald Trump, vous l'avez compris, ce n'est pas un homme qui veut la guerre, ce n'est pas un homme qui croit dans les interventions militaires, mais c'est un homme qui croit en la puissance et c'est même un homme qui croit en la surpuissance", selon Dominique de Villepin. Comme première conséquence directe, Dominique de Villepin évoque les "droits de douane" et les "taxes". Les États-Unis ont comme arme "le privilège du dollar", ou encore "la possibilité d'un endettement presque illimité". Et face à l'offensive économique bientôt mise en place par Donald Trump, l'Europe doit "être unie" et "avoir une feuille de route extrêmement claire".

Les conséquences de l'élection de Donald Trump sur la guerre en Ukraine

"Ce n'est pas une guerre qui concerne les États-Unis, selon lui. C'est une guerre européenne". Il considère que "les États-Unis ont payé très très cher des guerres qui ne les concernaient pas". "Donald Trump a de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Il a de mauvaises relations avec Volodymyr Zelensky". Il y a alors plusieurs possibilités : soit "le flot d'armes américaines s'arrête", soit Donald Trump "cherche véritablement à s'engager à travers un certain nombre d'intermédiaires pour trouver la bonne variable d'un règlement". Donald Trump "a la possibilité de faire miroiter à Vladimir Poutine une levée des sanctions, une normalisation de la relation avec la Russie".

🔴 Guerre en Ukraine ➡️ "Trump n'est pas sans carte. Il a la possibilité de faire miroiter à Vladimir Poutine une levée des sanctions, une normalisation de la relation avec la Russie", affirme Dominique de Villepin. pic.twitter.com/vWzGx2XKmA — franceinfo (@franceinfo) November 7, 2024

"En matière de politique étrangère, Donald Trump a peu d'obsessions, mais il y a un focus très particulier : il a un regard très particulier qui est porté sur l'Iran", pour Dominique de Villepin. "Il y a cette relation privilégiée avec Israël qui peut les conduire à aller plus loin. Je dirais que là, il y a une véritable interrogation sur ce que les États-Unis pourraient faire dans les prochains mois", conclut Dominique de Villepin."





🔴 Election de D. Trump ➡️ "C’est une bonne nouvelle pour Netanyahou. Il y a cette relation privilégiée avec Israël qui peut les conduire à aller plus loin. Il y a une véritable interrogation sur ce que les USA pourraient faire dans les prochains mois", dit D. de Villepin. pic.twitter.com/9lA4S1gf6u — franceinfo (@franceinfo) November 7, 2024

