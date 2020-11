Vacances de fin d'année, stationnement payant pendant le confinement... Le "8h30 franceinfo" de Jean-Baptiste Djebbari

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 6 novembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique et chargé des Transports était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 6 novembre 2020. Vacances de fin d'année, stationnement payant pendant le confinement... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Vacances de fin d'année : des billets "remboursables et échangeables" sans frais

Pour tenter de rassurer les Français qui s'interrogent sur les vacances de fin d'année alors que le confinement doit durer au minimum jusqu'au 1er décembre, Jean-Baptiste Djebbari l'assure, "les billets de train et d'avion que vous achetez aujourd'hui sont remboursables et échangeables sans frais."

"À partir du moment où on déconfine, on augmentera l'offre de transport et donc on augmentera l'offre de TGV et donc les places disponibles en vente sur internet seront augmentées", ajoute le ministre délégué chargé des Transports, alors que trois quarts des TGV et des OuiGo ont été annulés pendant le confinement.

Stationnement payant pendant le confinement : "habile sur le plan fiscal", mais un peu gros "sur le plan politique"

"C'est certainement habile sur le plan fiscal, mais la ficelle est un peu grosse sur le plan politique", juge Jean-Baptiste Djebbari, à propos "des mairies qui décident de maintenir, comme à Paris, le stationnement payant" pour les véhicules, alors que la consigne est au télétravail.

"Par exemple pour les télétravailleurs, je crois que chacun appréciera la cohérence de ces politiques (...) Sachant qu’à la fin, on va demander à l’État de compenser les pertes des réseaux de transport, les pertes en matière fiscale. Donc je pense qu’il faut simplement peut-être se mettre en cohérence et permettre que ceux qui sont aujourd'hui chez eux au télétravail n’aient pas, en plus, à payer des amendes, parce que les services qui mettent des amendes ne se sont pas arrêté de travailler", explique le ministre délégué chargé des Transports.

Lors du premier confinement, en mars dernier, le stationnement avait été rendu gratuit dans de nombreuses grandes villes, dont Paris.

