Une nouvelle Saint-Sylvestre avec le Covid-19, le contrôle du pass sanitaire... Le 8h30 franceinfo de Thierry Marx

Thierry Marx, chef exécutif & directeur du Mandarin Oriental à Paris, était l'invité du 8h30 franceinfo, vendredi 31 décembre 2021. Il répondait aux questions de Céline Asselot et Jean-François Achilli.

Ne pas céder à "un phénomène de panique"

Alors que la France s'apprête à vivre une deuxième Saint-Sylvestre sous la pression de l'épidémie de Covid-19, le milieu de la restauration est dans un état de fébrilité, raconte Thierry Marx : "Il y a eu traumatisme dans l'univers de la gastronomie qui a été assez fort... Dans tous les métiers de bouche". "On sortait un petit peu la tête de l'eau et on ne veut pas tomber dans un phénomène de panique. Il y a une pression qui est un peu excessive", confie-t-il. À cause de la crise sanitaire, le chef et restaurateur parisien a dû se séparer d'une partie de ses équipes. "Il a fallu reconstruire" et recruter, explique Thierry Marx.

"Je suis pour la vaccination"

Que pense le chef étoilé de l'obligation de contrôler le pass sanitaire, et bientôt le pass vaccinal, des clients des restaurants et bars ? "Je suis pour la vaccination", a d'abord assuré Thierry Marx avant d'ironiser :"Je vais vous faire une réponse de Normand". "On est gênés d'avoir à contrôler nos clients parce que la relation de confiance est entamée, mais en même temps, on le fait dans l'intérêt général" et pour "mettre encore une fois nos collaborateurs et nos clients en sécurité".

La clientèle étrangère redonne espoir

Malgré la progression du variant Omicron, chef exécutif & directeur du Mandarin Oriental à Paris. se dit "assez confiant" pour l'avenir."On sent une pression, même de l'extérieur de l'Hexagone, de gens qui veulent venir faire du tourisme en France, revenir en France parce que c'est un pays qui a une attractivité forte".