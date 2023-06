"Un monde sans aviation n'aurait pas de sens" : le ministre de l'Écologie espère "des évolutions profondes sur les moteurs et les carburants"

Le salon du Bourget, qui ouvre ses portes lundi, est "totalement tourné vers les questions de climat" cette année, indique sur franceinfo Christophe Béchu, tout en précisant que "ce sera bien à ceux qui prennent l'avion de contribuer à financer la restauration nécessaire".

"Un monde sans aviation, ça n'aurait pas de sens", a déclaré lundi 19 juin sur franceinfo le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, "mais rester dans le statu quo n'aurait pas de sens non plus". En pleine ouverture du salon du Bourget, "totalement tourné vers les questions de climat" cette année, il appelle à des "évolutions profondes sur le poids des avions, des moteurs et des carburants". Or, si Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros pour financer la recherche sur les carburants durables, le ministre prévient "l'argent public n'a pas vocation à financer des voyages en avion".

"La recherche et l'innovation doivent être accompagnées par un peu d'argent public, mais ensuite, ce sera bien à ceux qui prennent l'avion de payer, à ceux qui ont des activités néfastes pour le climat de contribuer à financer la restauration nécessaire", explique Christophe Béchu alors que le prix des billets d'avion a augmenté de 20 % en un an."Aujourd'hui, on a des objectifs à la fois sur le plan européen et sur le plan mondial d'incorporation de 6 % de carburant durable dans le kérosène à la fin de cette décennie, mais avec l'enjeu de dépasser 50 % dans les années 2050".

"Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent des alternatives ou même qui refusent de prendre l'avion", reconnaît le ministre de la Transition écologique. "Mais même si ces comportements ont déjà changé, la tendance à vouloir voyager conduira malgré tout à une hausse du trafic." C'est pourquoi Christophe Béchu souhaite également que l'industrie de l'aviation travaille sur des moteurs qui consomment moins. "C'est encore plus important d'avoir une stratégie de décarbonation pour nous, Français et Européens, qui produisons la moitié des avions de la planète."