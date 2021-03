Stratégie sanitaire du gouvernement, élections régionales en pleine pandémie de Covid-19... Le "8h30 franceinfo" de Karima Delli

Karima Delli, députée européenne et tête de liste pour les élections régionales dans les Hauts-de-France, le dimanche 28 mars 2021 sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Karima Delli, députée européenne EELV et tête d'une liste d'union de la gauche dans les Hauts-de-France aux élections régionales était l'invitée du 8h30 franceinfo, dimanche 28 mars 2021. La stratégie du gouvernement afin de limiter la propagation du Covid-19, les élections régionales en pleine crise sanitaire... Elle répond aux questions de Jules de Kiss et Jean-Jérôme Bertolus.

Covid-19 : Les Français "sont en train de payer le pari d'Emmanuel Macron"

"Pourquoi est-on aujourd'hui un peu au même niveau qu'au début de la crise il y a un an ?", a demandé Karima Delli. "Les Français et les Françaises sont en train de payer le pari d'Emmanuel Macron", a déclaré l'eurodéputée, alors que l'exécutif a opté pour une approche territorialisée et des mesures de restriction moins strictes qu'il y a un an. D'après elle, la situation sanitaire actuelle du pays "est une catastrophe qui était programmée". Par ailleurs, "il est grand temps que la compétence santé soit une compétence partagée des régions", selon elle.

Elle déplore la "politique de gestion de la crise sanitaire" qui "n'a jamais été faite avec les élus locaux", prenant l'exemple de Dunkerque (Nord) où "avec les élus, on a crié dans le vide" face à la propagation du variant anglais. En février, les élus du Dunkerquois demandaient alors que les vacances scolaires soient anticipées de quelques jours pour tenter de freiner la progression de l'épidémie.

Xavier Bertrand est "un candidat permanent qui a les yeux rivés sur l'Élysée" pour Karima Delli

Candidate dans les Hauts-de-France, à la tête d'une liste d'union de la gauche aux élections régionales, Karima Delli a critiqué l'actuel président de la région. Xavier Bertrand a récemment annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. "Les masques sont tombés. Aujourd'hui Xavier Bertrand est candidat permanent, a les yeux rivés sur l'Élysée", a-t-elle dénoncé. "Moi, j'ai les yeux rivés sur Roubaix, sur Beauvais, sur Amiens. Je serai la présidente des Hauts-de-France, rien que les Hauts-de-France", a martelé Karima Delli.

L'objectif de sa liste d'union de la gauche "est de démontrer aux abstentionnistes que l'on a un projet alternatif", a-t-elle précisé.

C'est la situation impérieuse des Hauts-de-France qui nous a obligés à être responsables. Nous sommes en face d'une extrême droite suffocante qui essaye de prendre ses racines dans les Hauts-de-France et une droite qui durant six ans avait tous les pouvoirs Karima Delli sur franceinfo

Les élections régionales doivent se tenir les 13 et 20 juin, à moins d'un report à cause de la crise sanitaire. Sur ce sujet, le Conseil scientifique remet dimanche son avis au Premier ministre Jean Castex. La candidate a affirmé qu'il fallait "maintenir ces élections en juin" : "On ne peut pas nous demander d'être consommateur et nous dire 'vous n'allez pas avoir le droit de voter'".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du dimanche 28 mars 2021 :