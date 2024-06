Sincérité du scrutin européen, désunion de la gauche, visite de Volodymyr Zelensky en France... Le "8h30 franceinfo" de Manon Aubry

Manon Aubry, tête de liste La France insoumise aux élections européennes, était l'invitée du "8h30 franceinfo", mercredi 5 juin 2024. Elections européennes, visite de Volodymyr Zelensky en France... Elle répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Élections européennes : LFI va demander "une commission d'enquête"

LFI va "demander une commission d’enquête" sur l'organisation des élections européennes annonce Manon Aubry.

38 listes sont inscrites au scrutin de dimanche prochain : "Si vous voulez prendre le temps de les examiner" dans "les meilleures conditions possibles, c'est quand même problématique" que tous les Français n'aient pas encore reçu les professions de foi des candidats, insiste Manon Aubry, qui pointe des "difficultés, notamment dans un certain nombre de territoires d'outre-mer".

Union de la gauche : Raphaël Glucksmann agit "en diviseur"

À quelques jours du scrutin européen, la liste PS-Place Publique est en tête des intentions de vote à gauche. Alors que son leader, Raphaël Glucksmann se dit en rupture totale avec La France insoumise, Manon Aubry affirme ne jamais avoir "théorisé les deux gauches irréconciliables" et "regrette que Raphaël Glucksmann tourne le dos à ce qui a fait l'unité, la force et l'espoir de la gauche : la Nupes".

"Je veux une gauche dans la clarté", soutient Manon Aubry, qui regrette que "Raphaël Glucksmann agisse en diviseur".

Zelensky en France : "On instrumentalise ce conflit à des fins électorales"

À quelques jours des élections européennes, "la ficelle est un peu grosse", estime Manon Aubry à propos de la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux commémoration du débarquement en Normandie et à sa visite à l'Assemblée nationale.

La tête de liste insoumise s'interroge "sur le timing" de cette visite. "Je ne suis pas d'accord pour qu'on instrumentalise ce conflit à des fins électorales", affirme-t-elle. "On n'y comprend plus grand-chose sur la stratégie du président de la République. Un jour, il va envoyer des troupes, l'autre jour, il veut plus. Un jour, il veut frapper en profondeur le territoire russe, l'autre jour, il ne veut plus", s'agace Manon Aubry.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 5 juin 2024 :