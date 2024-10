Revalorisation du Smic, réforme des retraites, semaine en quatre jours... Le "8h30 franceinfo" d'Astrid Panosyan-Bouvet

Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi était l'invitée du "8h30 franceinfo" mercredi 2 octobre 2024. Revalorisation du Smic, évolution du temps de travail, avenir de la réforme des retraites... Elle répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

"Le Smic, ça doit être un salaire d'entrée, mais certainement pas un Smic à vie"

"Le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont scotchés au Smic à vie", regrette Astrid Panosyan-Bouvet. Elle ajoute que "le Smic, ça doit être un salaire d'entrée, mais certainement pas un Smic à vie".

Pour elle, il n'est pas possible d'augmenter plus que les 2% annoncés par Michel Barnier, car le problème est celui des "trappes à bas salaire". Elle pointe notamment du doigt "une quinzaine de branches qui ont des minima conventionnels en dessous du Smic". La ministre du Travail et de l'Emploi annonce qu'elle va "regarder la chose très sérieusement et les convoquer" afin d'avancer "très, très sérieusement sur la question".

🔴 Bas salaires ➡️ "65 % de nos branches n'ont pas toiletté leur classification depuis cinq ans", dit Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l’Emploi. pic.twitter.com/6Vhb6tUMuw — franceinfo (@franceinfo) October 2, 2024

Retraites : "Voyons si on peut améliorer les choses"



"Il y a des sujets d'anxiété du travail ici et maintenant", admet Astrid Panosyan-Bouvet, qui veut "remettre sur la table" plusieurs sujets évoqués lors des débats sur la réforme des retraites, comme la question des seniors ou celle de la carrière des femmes.

La nouvelle ministre s'attarde particulièrement sur "la place des seniors", particulièrement après l'augmentation de l'âge légal de départ à 64 ans. Une mesure qu'elle juge cependant "absolument indispensable" pour "l'équilibre du régime de répartition".

🔴Réforme des retraites➡️ "Voyons, si on peut, sur ces sujets-là [carrières longues, séniors, pénibilité, carrière des femmes], améliorer les choses", estime Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l’Emploi. pic.twitter.com/PtE2ScNwSU — franceinfo (@franceinfo) October 2, 2024

Le Premier ministre souhaite "revoir" les sujets de la carrière des femmes et la pénibilité dans "le contexte très contraint des finances publiques que nous connaissons". "Sur ces sujets-là, voyons si on peut améliorer les choses", suggère Astrid Panosyan-Bouvet.

Semaine en quatre jours : la ministre propose une "COP du travail"



"Si on devait avancer, il y a une chose sur laquelle je suis certaine, c'est qu'il ne faut pas une loi uniforme", estime Astrid Panosyan-Bouvet, au sujet de la semaine en quatre jours, qui consiste à concentrer ses heures sur un nombre de jours réduit.

Pour la ministre, la mise en place d'une telle mesure "doit se décider au niveau des entreprises et par branche", afin d'être "au plus près de la réalité". Pour réfléchir aux questions de l'"organisation du temps de travail", la ministre propose notamment une "COP du travail".