Revalorisation des retraites, groupes de niveau au collège, plans sociaux... Le "8h30 franceinfo" de Sophie Binet

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, était l'invitée du "8h30 franceinfo", mardi 12 novembre 2024. Revalorisation des retraites, groupes de niveau au collège, plans sociaux... Elle répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Retraites : "La mobilisation paie"

La revalorisation des pensions de retraite dès le 1er janvier est "une bonne nouvelle, mais la victoire n'est pas totale", réagit Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur franceinfo mardi 12 novemhre. Le gouvernement prévoit de revaloriser toutes les retraites le 1er janvier à hauteur de la moitié de l'inflation, puis uniquement les petites retraites en juillet. "Ce n'est pas une victoire totale puisque la moitié des retraités vont voir leur pension baisser, et pour l'autre moitié, c'est seulement en juillet que leur pension sera rétablie, donc la conclusion, c'est que la mobilisation paie, et qu'il faut continuer pour avoir une revalorisation complète de la pension des retraités", poursuit la secrétaire générale de la CGT. Sophie Binet estime que ce recul du gouvernement "confirme et conforte le mot d'ordre de la mobilisation le 3 décembre pour faire en sorte qu'aucun retraité ne soit lésé". L'ensemble des organisations de retraités a lancé une pétition, qui appelle à une "journée d'action le 3 décembre", pour refuser la baisse de leurs pensions.

Éducation : "L'ensemble des organisations syndicales dénoncent ces groupes de niveau"

Le maintien des groupes de niveau "se fait en dehors de toute concertation" avec la communauté éducative, dénonce la secrétaire générale de la CGT. La ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a annoncé le maintien des groupes de niveau, rebaptisés depuis "groupes de besoin", au collège, en 6e et 5e, et leur extension de manière partielle en 4e et 3e. "Cela nécessite beaucoup de postes qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous puisque, pour 2025, le gouvernement annonce 4 000 suppressions de postes d'enseignants", rappelle Sophie Binet. "L'ensemble des organisations syndicales dénoncent ces groupes de niveau, c'est contradictoire avec le principe du collège unique qui permet un mélange, une hétérogénéité des classes qui est très importante pour ne pas stigmatiser les élèves et les faire progresser", ajoute Sophie Binet.

Plans sociaux : "Une grave saignée industrielle"

"La CGT exige un moratoire sur les licenciements", déclare Sophie Binet en réaction aux projets de plans sociaux qui se multiplient et avec l'annonce de la suppression de 2 389 emplois chez Auchan et 1 254 emplois chez Michelin. Sophie Binet dénonce "une grave saignée industrielle" et estime à "quasiment 200" le nombre de plans sociaux en cours. La patronne de la CGT appelle l'État à "jouer son rôle" en exigeant, a minima, le remboursement des aides publiques perçues par les entreprises qui licencient".

"La CGT alerte depuis des mois", rappelle Sophie Binet. "En mai nous avions publié une liste de 130 plans de licenciements en cours, dans l'indifférence générale. Quand j'ai rencontré le Premier ministre, avant son discours de politique générale, je lui ai remis notre liste qui était montée déjà à l'époque à 180 plans de licenciements", explique la numéro 1 de la CGT. "Maintenant, on est à quasiment 200. Il faut prendre des mesures d'urgence !", ajoute-t-elle.