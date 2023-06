Retraites, RN, inflation, présidentielle 2027... Ce qu'il faut retenir de l'interview de François Ruffin

Le député La France insoumise (LFI) de la Somme était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 1er juin 2023.

François Ruffin, député La France insoumise (LFI) de la Somme, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 1er juin 2023. Retraites, RN, inflation, présidentielle 2027... Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Abrogation de la réforme des retraites : "Les esprits libres" sont "écartés" et "les bourrins" sont "sur le terrain"

"Les esprits libres" sont "écartés" et "les bourrins" sont "sur le terrain", déplore François Ruffin, au lendemain de la suppression par les députés en commission, de l'article-clé de la proposition de loi Liot, abrogeant le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. "Toutes les magouilles sont bonnes" et "ils font tout pour que ce vote n'ait pas lieu", poursuit-il. La bataille n'est "pas du tout" perdue pour autant, assure le député de la Somme.

"Le bilan d'Emmanuel Macron face au RN, c'est trois millions de votes en plus pour l'extrême droite"

François Ruffin est également revenu sur les tensions au sein de l'exécutif après les propos d'Élisabeth Borne, pour qui le RN est "l'héritier de Pétain". "Le bilan d'Emmanuel Macron face au RN, c'est trois millions de votes en plus pour l'extrême droite après le premier mandat d'Emmanuel Macron", affirme le député insoumis. "Peut-être qu'avant de donner des leçons, il y a une certaine remise en cause qui est nécessaire." Pour François Ruffin, "Emmanuel Macron prône une division de la société qui nourrit ça". Et, indique-t-il, "il n'y a pas de fatalité à ce que ce soit l'extrême droite qui en France n'est jamais arrivée au pouvoir par les urnes".

Inflation : il faut bloquer "les prix pendant trois mois" et "débloquer les salaires"

"Il faut faire le blocage des prix pendant trois mois" et un "déblocage des salaires", notamment pour les petits et moyens salaires, plaide François Ruffin. Les prix à la consommation sont en hausse de 5,1% sur un an en mai, selon les estimations de l'Insee, alors qu'ils avaient augmenté de plus de 6% en début d'année. Le député insoumis "ne croit pas du tout" au succès du plan anti-inflation du gouvernement et parle "d'une baisse de la hausse, +5% pendant un an ce n'est quand même pas rien". Aujourd'hui, "quel est notre projet ? Lionel Jospin disait en 1983 'nous ouvrons une parenthèse' libérale, aujourd'hui l'objectif, c'est de la refermer", lance François Ruffin.

"Plan saisonniers" : François Ruffin veut des campings "gratuits" pour les étudiants qui travaillent l'été

En réponse au "plan saisonniers" du gouvernement, le député insoumis propose "des bouts de camping sur tous les campings des côtes". Et de détailler son idée : "les étudiants peuvent y aller, ils feront serveurs dans les brasseries et les hôtels à côté et ils ont là un petit endroit où ils pourront jouer de la guitare tard le soir". Pour lui, "on met en face le besoin des hôteliers avec celui des étudiants". Le député insoumis assure qu'on "résout le problème du logement comme ça". "De l'autre côté, il y a une garantie des hôteliers de dire 'je les payerai 2 000 euros par mois et les étudiants rentrent en septembre avec 4 000 euros pour démarrer leurs études". Il affirme qu'il s'agit d'un "plan d'une simplicité effrayante et pourtant rien n'est mis en œuvre, le gouvernement manque de pragmatisme".

-----------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du jeudi 1er juin 2023 :