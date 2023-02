Retraites : la vice-présidente du Medef oppose la réalité des "chiffres" à "l’idéologie qui est contre cette réforme"

Dominique Carlac'h, vice-présidente et porte-parole du Medef, était l'invitée du "8h30 franceinfo", dimanche 5 février 2023.

Dominique Carlac'h, vice-présidente et porte-parole du Medef, présidente de D&C Consultants, était l'invitée du "8h30 franceinfo" dimanche 5 février 2023. Réforme des retraites, index seniors, partage des valeurs... Elle répondait aux questions de Neila Latrous et Lorrain Sénéchal.

"Il faut refondre le modèle économique de ces retraites dans l’idée de le préserver"

"Si on veut une retraite par répartition dans cinq ans, dix ans pour tous les Français, il faut revoir globalement le modèle, et se dire que démographiquement cela ne peut pas tenir", assure Dominique Carlac’h, vice-présidente du Medef. "Tous les ans depuis 10 ans, on a pris 80 milliards de plus", explique-t-elle, en opposant les "chiffres" à l'idéologie de la rue "qui est contre la réforme". "Il faut refondre le modèle économique de ces retraites dans l’idée de le préserver", insiste-t-elle.

"Contre le principe de l’index sanction sur le taux d’emploi des seniors"

Au sujet de l'"index senior", assorti de sanctions financières que le gouvernement veut mettre en place afin d'améliorer l'emploi des salariés plus âgés, la vice-présidente du Medef a redit son opposition. "On est contre le principe de l’index sanction sur le taux d’emploi des seniors dans les entreprises", explique-t-elle. "Une entreprise qui fait le choix d'embaucher des jeunes, qui fait un grand plan jeunes avec beaucoup d'apprentis, va se prendre mécaniquement une mauvaise note avec une sanction financière alors qu'elle a tout fait pour un plan en faveur des jeunes", illustre Dominique Carlac’h. "L'emploi des jeunes va en pâtir", alerte-t-elle. Les craintes de l'organisation patronale portent sur l'indicateur choisi par l'exécutif qui est "le taux d'emploi des seniors", plutôt que de s'intéresser à ce "qui freine l'emploi des seniors". Dominique Carlac’h plaide pour la prise en compte des plans de formation pour les seniors ou l'utilisation de la "retraite progressive" ou du cumul "emploi-retraite".

"La fin du mois" plutôt que "la fin de carrière"

"Il y a moins de conflictualité qu’avant", constate la dirigeante d'entreprise. "Le vrai sujet aujourd'hui est la question des salaires et le partage de la valeur", la "fin du mois" plutôt que "la fin de carrière", assure Dominique Carlac’h. Elle ajoute qu'il n'y a pas de "conflit du travail" mais "un rapport au travail qui a changé" avec la pandémie.

