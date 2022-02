Restrictions sanitaires, recours aux cabinets de conseil privé, dispositif pour les femmes atteintes d'endométriose... Le 8h30 franceinfo d'Olivier Véran

Olivier Véran, ministre de la Santé, était l'invité du 8h30 franceinfo. Port du masque à l'intérieur, recours aux cabinets de conseil privés, dispositif pour les femmes atteintes d'endométriose : il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

La question de l'allègement des dernières mesures sanitaire pourra se poser à la mi-mars

"Si on suit cette dynamique, 15 jours après le 28 février, ça nous amène à la mi-mars, on pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et les enfants", a par ailleurs indiqué Olivier Véran.

Fin des restrictions ➡️ "Je ne dis pas qu’on allègera tout, mais probablement qu’à la mi-mars, on pourra alléger à nouveau” si “l’hôpital est en état de fonctionnement normal” selon Olivier Véran, citant la fin du masque en intérieur ou du pass vaccinal. pic.twitter.com/0uMaiIHhoE — franceinfo (@franceinfo) February 16, 2022

"On pourrait également commencer à alléger le pass vaccinal" à la mi-mars "mais le conserver dans les endroits qui sont très à risque, comme par exemple les discothèques et là ce serait jusque fin mars, début avril", explique-t-il.

Recours à des cabinets privés : "25 millions d'euros sur 30 milliards de dépenses "

"On a passé un certain nombre de commandes, pour la crise Covid c'est 25 millions d'euros sur 30 milliards de dépenses qui sont consacrés à du cabinet de conseil. Je le reconnais et je le revendique. C'est ce que font tous les pays au monde quand vous traversez une crise", explique-t-il, alors qu'un livre enquête estime que le gouvernement a dépensé entre 1,5 milliard et trois milliards d'euros par an en cabinets de conseil privés. 47 commandes ont été passées par le ministère de la Santé.

Recours à des cabinets privés ➡️ "Notre pays était en guerre. Quand vous devez équiper un TGV en 48h pour transporter des malades intubés, vous êtes contents de trouver des gens qui ont la compétence pour le faire. Ils sont dans le secteur, privé”, pour Olivier Véran. pic.twitter.com/Qs2SZemR52 — franceinfo (@franceinfo) February 16, 2022

Un nouveau dispositif étendu pour les patientes atteintes d'endométriose

"Nous allons élargir très fortement les critères" d'accès "au dispositif d'affection longue durée 31" pour les femmes souffrant d'endométriose, a indiqué le ministre de la Santé.

Endométriose ➡️ “Ce que nous voulons, c’est qu’une jeune fille puisse être diagnostiquée très tôt” déclare Olivier Véran. “Nous allons élargir les critères pour que plus une seule patiente souffrant d’une endométriose active ne soit privée d’une affection longue durée.” pic.twitter.com/INFDqu7QZw — franceinfo (@franceinfo) February 16, 2022

Pour lui, "plus une seule patiente avec une endométriose active, des symptômes qui nécessitent des soins et qui engendrent des coûts" ne doit être "privée d'une affection longue durée" et donc d'un accès à ce dispositif qui concerne, à ce jour, "plusieurs milliers de femmes".