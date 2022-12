Reprise de l'épidémie de Covid-19 en Chine, crise des hôpitaux en France et loi sur les énergies renouvelables... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Maud Bregeon

Covid-19, crise des hôpitaux et grève des médecins, loi sur les énergies renouvelables... Maud Bregeon répondait aux questions de Julie Marie-Leconte et Nicolas Teillard.

Covid-19 en Chine : "Il ne faut pas être alarmiste, mais des pistes de réflexion sont en cours"

Alors que l'épidémie de Covid-19 repart en Chine, Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine assure ce jeudi sur le plateau du "8h30 franceinfo" qu'il "ne faut pas être alarmiste" et que "des pistes de réflexion sont en cours". "On se tient prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les Français" et "les tests en arrivant en France" font partie des réflexions, ajoute-t-elle, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé au gouvernement de "prendre des mesures adaptées de protection des Français" face à l'explosion du nombre de cas de Covid en Chine. "On reste dans cette logique de responsabilité", et cela doit passer par "un cadre européen", estime la députée Renaissance.

Grève des médecins libéraux : "La période ne s’y prête pas"

Alors que les médecins généralistes sont en grève depuis lundi jusqu'au 2 janvier pour demander une revalorisation des consultations , Maud Bregeon a déclaré que "chacun doit agir dans un esprit de solidarité et de responsabilité". "La période ne s’y prête pas", estime la députée alors que la France vit "une triple épidémie en pleine période de fêtes", avec des "hôpitaux saturés" et alors que "des concertations" se déroulent "en parallèle".

Loi sur les énergies renouvelables : Maud Bregeon dénonce la "grande irresponsabilité" des Républicains et de l'extrême droite

La loi sur les énergies renouvelables, présentée en janvier au Parlement fait débat au sein de la classe politique française. Alors que les Républicains et l'extrême droite ne souhaitent pas voter cette loi, Maud Bregeon explique que "si on est un tant soit peu écologiste et qu'on est un tant soit peu attaché au climat aujourd'hui en France, on ne peut pas faire sans les énergies renouvelables. Donc rejeter ce texte-là, c'est faire fi de l'ensemble des enjeux climatiques et des enjeux d'indépendance énergétique". Pour espérer que la loi passe, "on se tourne vers le côté gauche de l'hémicycle", a-t-elle ajouté. Un appel du pied vers les députés écologistes et socialistes : "On propose une loi qui permet d'accélérer", dit-elle. "Cela fait des années que le Parti socialiste et les écologistes disent : 'il faut davantage d'énergies renouvelables, il faut travailler l'éolien sur terre comme en mer, il faut travailler sur le solaire'. J'attends en cohérence et en responsabilité que mes collègues la votent", a-t-elle poursuivi.

La députée, ancienne ingénieure à EDF chargée du nucléaire, était mercredi à Flamanville (Manche) pour visiter l’EPR, avec une délégation d'élus Marcheurs pour soutenir la filière nucléaire, et alors qu'un projet de loi qui vise à accélérer la construction des centrales EPR arrive en janvier au Sénat.