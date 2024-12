Réouverture de Notre-Dame : c'est "une cathédrale comme on ne l'a jamais vue", réagit avec "fierté" Philippe Jost, patron du chantier de restauration

"C'est ce jour tant attendu", réagit ce samedi sur franceinfo Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, en direct du parvis de la cathédrale à l'occasion de sa réouverture samedi 7 décembre. Le patron du chantier de Notre-Dame, qui a succédé au général Jean-Louis Georgelin décédé en 2023, s'est dit "heureux, heureux de vivre ça et de donner à voir cette cathédrale", tout en rendant hommage aux "2 000 hommes et femmes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant cinq ans", "dans la lignée des bâtisseurs de cathédrale du XIIIe siècle".

Philippe Jost a évoqué "une grande réussite collective", "une fierté pour la France". "On a une aventure qui nous a uni, un défi collectif, je crois qu'on est heureux et fier de donner ça à voir au monde entier", poursuit-il. Alors que doit se tenir, samedi soir, une cérémonie, en présence de plusieurs chefs d'État, dont Donald Trump et Volodymyr Zelensky, Philippe Jost y voit "un miroir" de ce qui s'est passé le soir de l'incendie, "où le monde entier a été dans l'émotion, dans la peine".

"Au-delà de Notre-Dame, c'est Paris, c'est la France, donc que le monde entier soit au rendez-vous cinq ans après, ça nous parait naturel." Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris sur franceinfo

Philippe Jost s'est dit "convaincu" que la cathédrale de Notre-Dame est en meilleur état et plus belle qu'avant l'incendie de 2019. "Ceux qui entreront dans la cathédrale seront émerveillés par ce qu'on donne à voir, on donne à voir une cathédrale comme on ne l'a jamais vue", déclare-t-il. "Ce qui nous frappera tous, c'est cet émerveillement de la blondeur de la pierre, de l'éclat des couleurs, du mobilier d'art, de l'éclairage qui met en valeur toute l'architecture", promet Philippe Jost.

L'équipement électrique et la protection incendie ont, par ailleurs, été "totalement repensés" avec des "dispositifs très innovants de brumisation", prévus pour diffuser "un brouillard de fines gouttelettes d'eau sur détection automatique d'un départ de feu". Un dispositif avec lequel l'incendie de 2019 "serait totalement impossible désormais", assure Philippe Jost qui conclut en souriant : "Nous avons restauré cette cathédrale pour 860 ans."