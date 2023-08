Jérôme Chapuis, Salhia Brakhlia, Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret

Le porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du Renouveau démocratique était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 31 août 2023.

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 31 août 2023. Rencontres de Saint-Denis, impôts, abaya à l'école... Il répondait aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia.

Rencontres de Saint-Denis : un processus qui "pourrait bien marquer l'histoire politique"

"Quelque chose s'est passé hier qui pourrait bien marquer l'histoire politique voire démocratique de notre pays", s'enthousiasme le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, au lendemain d'une longue rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de partis représentés au Parlement. "Des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, qui ne pensent pas la même chose et même se combattent (…) ont décidé de se parler à huis clos, ont décidé d'échanger, ont décidé de partager des accords, des désaccords et ce jusqu'au milieu de la nuit", se félicite-t-il.

Abaya à l'école : les Insoumis "livrent des combats politiques qui ne les honorent pas"

Le gouvernement ne redoute pas la décision du Conseil d'État sur l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires. "Je suis confiant parce que la laïcité, c'est un principe fondamental dans notre pays et que tout ce qui doit permettre d'accompagner et de faire respecter la laïcité doit être soutenu en droit", affirme Olivier Véran. La France insoumise a en effet annoncé mardi son intention d'attaquer devant la plus haute juridiction administration française la décision "cruelle" du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. "Ils livrent des combats politiques qui ne les honorent pas", critique Olivier Véran.

Le choix du désendettement "ne sera jamais la hausse des impôts, c'est même l'inverse"

"Nous voulons amorcer, voire accélérer, le désendettement de notre pays (…) Ça veut dire qu'il faut faire des choix mais ce choix ne sera jamais la hausse des impôts, c'est même l'inverse", réaffirme le porte-parole du gouvernement. L'ancien président François Hollande dénonce des hausses d’impôts déguisées. "Avec tout le respect que j’ai pour François Hollande, il confond 2023 et 2013. Cela fait six ans qu’on baisse les impôts. Le président Hollande a été le président de la hausse assumée des impôts", cingle Olivier Véran.

