Réforme des retraites promulguée, emploi dans la fonction publique, fonds Marianne… Ce qu'il faut retenir de l'interview de Stanislas Guerini

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, était l'invité du "8h30 franceinfo" samedi 15 avril 2023. Promulgation de la réforme des retraites, emploi dans la fonction publique, et fonds Marianne… Il répondait aux questions de Neila Latrous et Lorrain Sénéchal.

Promulgation de la loi sur les retraites : "C'est l'ordre des choses"

La loi sur la réforme des retraites a été officiellement promulguée au Journal officiel dans la nuit de vendredi à samedi, quelques heures seulement après le feu vert du Conseil constitutionnel. "C'est appliquer la loi", réagit Stanislas Guerini. "Elle a été en grande partie, en majeure partie, validée par le Conseil constitutionnel, c'est l'ordre des choses", estime le ministre.

"Est-ce que ça veut dire, maintenant, qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à discuter ? Évidemment que non ! Nous devons continuer le dialogue", poursuit Stanislas Guerini, évoquant notamment les mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel.

Fonction publique : "Nous avons des difficultés de recrutement"

"Nous avons des difficultés de recrutement", reconnaît Stanislas Guerini. Il confirme que les effectifs de la fonction publique ont baissé de près de 5 844 emplois l'an dernier, comme révélé par le journal Les Echos mercredi.

"Ce n'est pas une surprise pour moi", confie le ministre, qui rappelle que ce "n'est pas une volonté du gouvernement". Stanislas Guerini pointe du doigt un "phénomène démographique" lié au départ à la retraite de "beaucoup de fonctionnaires", avec des "difficultés à pouvoir les remplacer". "Un tiers des secrétaires de mairie, dans nos communes, vont partir à la retraite et l'enjeu c'est de pouvoir les remplacer", explique le ministre.

Polémique sur le fonds Marianne : il "très important" que Marlène Schiappa "puisse continuer à travailler"

"C'est très important qu'elle puisse continuer à travailler", estime Stanislas Guerini au sujet de Marlène Schiappa, embarrassée par des soupçons de détournement d'argent public. "Elle est engagée sur des sujets extrêmement importants." En 2021, après l'assassinat du professeur Samuel Paty et alors qu'elle était ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa a lancé le fonds Marianne, qui devait subventionner des associations de lutte contre le séparatisme.

Plusieurs enquêtes, de France 2, l'hebdomadaire Marianne, puis Mediapart ont révélé une utilisation suspecte des deux millions d'euros de subventions compris dans ce fonds. "Des journalistes disent cela aujourd'hui, mais moi je n'en sais absolument rien", rétorque le ministre en soulignant qu'une mission d'inspection a été diligentée par l'actuelle secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté.

