Réforme des retraites, prix des carburants, relations avec la Chine... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Thierry Breton

Le commissaire européen au marché intérieur était l'invité du "8h30 franceinfo" lundi 3 avril 2023.

Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, était l'invité du 8h30 franceinfo, lundi 3 avril 2023. Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Réforme des retraites : "l'Europe ne demande rien à la France"

"L'Europe ne demande rien à la France" en terme de réforme des retraites, assure Thierry Breton, "c'est aux Etats de décider de ce qu'ils veulent faire. Si c'était le cas, nous n'aurions pas une disparité des âges de départ au sein de l'UE." Sur le maintien de l'ordre, le commissaire européen estime qu'il n'y a pas de problème en France : "Il y a des règles de droit qui doivent s'appliquer à tous, mais il n'y a pas de sujet qui monte à Bruxelles sur cette question." Il faut "respecter" les interdictions de manifester, dit-il, comme c'était le cas à Sainte-Soline.

Prix des carburants : "C'est un marché artificiel. Il est urgent d'aller dans l'autonomie énergétique"

Les principaux pays producteurs de pétrole, dont la Russie, ont annoncé la nuit dernière qu'ils vont réduire leur production jusqu'à la fin de l'année, ce qui a fait bondir les prix du baril. Mais "nous sommes très en dessous de la situation au début de la guerre en Ukraine", assure Thierry Breton. Cependant, "ceux qui contrôlent les énergies fossiles jouent (…) Ils voient que les prix baissent parce que la demande baisse, dans ce cas-là ils produisent moins pour faire augmenter les prix", déplore le commissaire européen. "C'est un marché artificiel. Il est urgent d'aller dans l'autonomie énergétique, y compris avec le nucléaire", souligne-t-il.

"La Chine est à la fois un partenaire commercial et un rival systémique"

En visite en Chine du 5 au 8 avril, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, rencontreront le président Xi Jinping. "La Chine est à la fois une partenaire commerciale et une rivale systémique", estime Thierry Breton. "Nous sommes un débouché vital pour elle et il faut être très explicites sur les valeurs fondamentales." Le sujet des droits de l'homme "est très haut dans la liste des préoccupations d'Emmanuel Macron comme d'Ursula Von Der Leyen", assure le commissaire européen.

Présidence russe du Conseil de sécurité de l'ONU : "Nous serons extrêmement vigilants"

"Nous serons extrêmement vigilants à ce que M. Lavrov va dire et faire", affirme Thierry Breton, "on ne lui laissera pas faire ni dire n'importe quoi."

Fin de la vente de voitures thermiques d'ici à 2035 : "Je milite pour que nos industriels continuent à fabriquer des moteurs thermiques propres"

"Tout ce qui n'émet pas de CO2 ou ce qui recycle du CO2 sera autorisé en 2035", rappelle Thierry Breton, "donc les voitures électriques et les voitures thermiques seront autorisées à partir du moment où elles ont un bilan C02 nul." Par ailleurs, "je milite pour que nos industriels continuent à fabriquer des moteurs thermiques propres pour continuer à en exporter", assure le commissaire européen. "En Afrique, où il y aura à horizon 2050 deux milliards et demi d'habitants et que la moitié n'auront pas vu une ampoule électrique, on se doute bien qu'on ne roulera pas à l'électrique." Or, "il faudra bien qu'il y ait encore de la mobilité" pour Thierry Breton.

Intelligence artificielle

"C'est un sujet extrêmement important, c'est la raison pour laquelle je porte l'Artificial Intelligence Act (NDLR : projet de règlement encadrant l'usage et la commercialisation des IA), qui est actuellement en discussion au Parlement européen et qui devrait être voté ce mois-ci", assure Thierry Breton. "Tout ce qui sera généré par l'IA devra obligatoirement être signalé comme étant fait par une intelligence artificielle."