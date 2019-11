Réforme des retraites, OTAN, attaque de Londres... Le "8h30 franceinfo" de François-Xavier Bellamy

François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains, invité de franceinfo le 30 novembre 2019 (RADIO FRANCE)

François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, rappelle que "le combat face au terrorisme islamiste va durer". Il évoque également la situation de la droite française à quelques semaines des municipales, et s'étonne du flou entretenu par le gouvernement sur la réforme des retraites.

Attaque de Londres : "Il faut sortir de la naïveté"

Alors que l'assaillant, qui a été abattu, est un ex-prisonnier condamné pour terrorisme, François-Xavier Bellamy affirme par ailleurs qu'il est "tout à fait nécessaire de s'étonner que cet homme, qui avait été condamné pour terrorisme, ait été libéré et puisse être redevenu un danger et une menace." Et l'eurodéputé d'enfoncer le clou : "Le combat face au terrorisme islamiste est loin d'être terminé. Ce combat va durer, il faut sortir de la naïveté."

L'OTAN "en état de mort cérébrale" : une expression "catastrophique dans la forme"

Interrogé sur l'incident diplomatique entre la France et la Turquie à la suite de la déclaration d'Emmanuel Macron décrivant un OTAN en état de "mort cérébrale", François-Xavier Bellamy reconnaît qu'il y a "un problème majeur avec l'OTAN". Mais estime "absurde de penser que la Turquie est un allié stratégique" et critique la forme "catastrophique" de l'expression utilisée par le président de la République.

Réforme des retraites : il faudra "travailler, collectivement, un peu plus longtemps"

Le député européen dénonce le flou autour de cette réforme : "Le problème, c'est que le gouvernement entretient une sorte de stratégie de la tension, qui crée de l'inquiétude sans qu'on ait de vision claire de ce qu'il propose." Et défend l'idée de travailler plus longtemps : "Il nous paraît nécessaire de travailler collectivement un peu plus longtemps pour faire en sorte que, enfin, le système de retraite soit garanti."

Elections municipales : "Je ne crois pas du tout à l'union des droites"

Ici ou là, des rapprochements locaux entre LR et RN apparaissent dans la perspective des élections municipales de mars 2020. François-Xavier Bellamy dénonce une stratégie "illusoire, aberrante, chimérique". Mais n'est pas pour autant favorable à l'exclusion systématique et immédiate de ceux qui s'y prêtent.