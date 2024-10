Réforme des retraites, motion de censure, niche parlementaire... Le "8h30 franceinfo" de Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblent national de la Somme, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 31 octobre. Réforme des retraites, motion de censure, niche parlementaire... Il répondait aux questions d'Hadrien Bect et Bérengère Bonte.

"On soutiendra le NFP"

La proposition de loi du RN, visant à ramener l'âge légal de départ à 62 ans et la durée de cotisation à 42 ans, avait été torpillée en commission la semaine dernière, où la gauche s'est partagée entre abstention et vote contre, afin de faire obstacle au parti d'extrême droite. "C'est le sabotage de la gauche unie aux macronistes en commission des Affaires sociales qui ont effacé les deux articles principaux de cette proposition de loi", a fustigé le député. "Pour rétablir ces deux articles en séance aujourd'hui (jeudi), il fallait passer par l'autorisation de la présidente de l'Assemblée nationale et Madame Braun-Pivet, clé de voûte du parti unique de la gauche et du centre, n'a pas permis la réintroduction de ces articles", a cinglé Jean-Philippe Tanguy. Les amendements déposés pour rétablir ses mesures clés ont été déclarés irrecevables mercredi par la présidente de l’Assemblée, qui s'est appuyée sur l'article 40 de la Constitution permettant de juger irrecevable tout amendement dont l’adoption aggraverait les dépenses de l’État.

"Le NFP proposera l'abrogation de la réforme des retraites dans sa propre niche fin novembre et nous, on le soutiendra", a assuré le député du Rassemblement national. "Ce qui compte, c'est que les gens puissent vivre de leur travail et puissent partir au terme d'une vie de travail avant d'être abîmés par des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles", a-t-il ajouté.

Le groupe RN n'a pas retiré cette proposition de loi dans le cadre de sa "niche parlementaire", durant laquelle il peut dicter l’agenda de l’Assemblée. Bien que vidé de sa substance, le groupe de Marine Le Pen a décidé de ne pas retirer son texte, afin d'en faire "une tribune", selon les informations de franceinfo recueillies auprès de l'entourage de la titulaire du perchoir.

"Le DPE lui-même est faux techniquement"

Dans le reste de sa niche, le groupe RN a travaillé sur des propositions de loi pour réinstaurer des peines planchers, expulser les délinquants étrangers, exonérer d’impôt sur le revenu les médecins et infirmiers en cumul emploi-retraite ou encore supprimer le critère de diagnostic de performance énergétique (DPE) pour la location d’un logement.

Devant lutter contre les passoires thermiques, le DPE a "surévalué l'empreinte du système électrique français pour favoriser le chauffage au gaz avec la réglementation thermique de 2012", selon l'élu RN. "Le DPE lui-même est faux techniquement", assure-t-il, et "cela conduit à de mauvaises politiques et à des erreurs." Pour Jean-Philippe Tanguy, le DPE "empêche les gens de louer, donc vous amplifiez la crise du logement et vous ne créez pas de dynamique positive pour faire la transition énergétique."

"Nous sommes sur un chemin qui peut mener à la censure"

Le Rassemblement national l'a déjà annoncé, il ne votera pas le budget du gouvernement. De son côté, le Nouveau Front populaire déposera une motion de censure si Michel Barnier utilise le 49.3. "Le vote 'contre' en lui-même ne mène à rien si on ne se pose pas la question de la censure" admet Jean-Philippe Tanguy. "Jordan Bardella a été très clair, il y a un chemin vers une motion de censure si ce gouvernement ne réagit pas."

Le parti de Marine Le Pen attend "un budget qui rétablisse les comptes publics et la justice fiscale. Rien ne nous convient dans ce budget et nous espérons que ce gouvernement va changer d'avis." conlut le député.