Rapport du Giec sur le climat, JO 2024 à Paris... Le "8h30 franceinfo" de Delphine Batho

Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, coordinatrice nationale de Génération écologie et candidate à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022, était l'invitée du "8h30 franceinfo", mardi 10 août 2021. Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), JO 2024 à Paris... Elle répondait aux questions de Céline Asselot et Yannick Falt.

Climat : la décroissance est la "seule voie réaliste"

Au lendemain de la parution du rapport choc des experts du Giec sur le climat, Delphine Batho explique qu'"il faut ouvrir une nouvelle voie. La question qui est posée pour les écologistes, alors que nous sommes tous ensemble dans un train qui va à toute vitesse vers un précipice, ce n'est plus seulement d'être les voyageurs qui tirent les sonnettes d'alarme, c'est de prendre les commandes du train et de le changer de voie".

Contrairement à ce qu'affirment "les autres formations politiques", l'écologie n'est pas compatible avec la croissance économique, a expliqué la députée. Le message de la décroissance "est la seule voie réaliste". Pour Delphine Batho, "il y a la possibilité, si nous nous y mettons tout de suite de façon radicale et urgente, de réduire l'impact du réchauffement climatique au cours des prochaines décennies. C'est quelque chose qui est possible. Il n'y a pas d'autre chemin que de rompre avec la croissance économique comme alpha et oméga".

JO de Paris et environnement : "il faut réinventer les grandes compétitions sportives"

"Est-ce que des Jeux olympiques justifient qu'on détruise des jardins ouvriers ? Est-ce que des Jeux olympiques justifient qu'on mette une bretelle d'autoroute à côté d'une école ? Pour moi la réponse est clairement non", a déclaré la coordinatrice nationale de Génération écologie.

Les organisateurs de Paris-2024 assurent que ces Jeux respecteront l'environnement, mais Delphine Batho assure que ce n'est pas le cas. La députée n'a rien contre les Jeux olympiques, elle "adore le sport", mais pour elle, "il faut réinventer les grandes compétitions sportives. Le débat est de savoir quelles doivent être les compétitions sportives au XXIe siècle dans un contexte de réchauffement climatique. Je pense qu'on doit inventer autre chose".

