Quelle stratégie de vaccination contre le Covid en France : le "8h30 franceinfo" de Gabriel Attal

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 4 décembre 2020. Il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et de Neila Latrous.

"On ne mégotera pas avec la sécurité sanitaire des Français"

Gabriel Attal a d'abord réagi au lendemain de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, qui a dévoilé la stratégie du gouvernement sur la vaccination à venir en France contre le Covid-19. "Quand on met en place un produit de santé, un vaccin en l'occurrence, indique le porte-parole du gouvernement, on considère qu'il faut respecter toutes les formalités, toutes les procédures de validation scientifique pour mettre sur le marché un vaccin sûr et efficace pour les Français", a ajouté Gabriel Attal, alors que le Royaume-Uni a approuvé l'utilisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech dès la semaine prochaine.

"Je n'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement en retard par rapport aux autres"

Le porte-parole du gouvernement assure que la France et l'Union européenne ne sont pas en retard par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou le Royaume-Uni. Et concernant la stratégie de vaccination en trois phases, Gabriel Attal assure qu'"on fait le choix de suivre les recommandations des autorités de santé indépendantes". Pour le ministre, "la question de savoir qui vous devez vacciner en premier et comment, ce n'est pas un arbitrage politique, c'est un arbitrage scientifique".

Les pays de l'UE ont tous "à peu près les mêmes puisque c'est une répartition européenne"

Enfin, concernant le nombre de doses de vaccins que le pays recevra, Gabriel Attal a enfin insisté sur le fait qu'en France "on s'est battu et on a obtenu qu'il y ait une commande européenne avec un mécanisme de répartition européen, ça veut dire que chaque pays européen reçoit un nombre de doses qui est proportionnel à sa population".

