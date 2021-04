Quarantaine pour les voyageurs en provenance de quatre pays, Super Ligue européenne... Le "8h30 franceinfo" de Clément Beaune

Clément Beaune, sécrétaire d'État chargé des Affaires européennes était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 20 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 20 avril 2021. Quarantaine pour les voyageurs en provenance de 4 pays, "Super Ligue" européenne... Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Salhia Brakhlia.

Une quarantaine pour les voyageurs en provenance de quatre pays dès samedi

Une quarantaine obligatoire "sera mise en place à partir de samedi matin" pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Chili mais aussi de la Guyane, en raison de l'épidémie de Covid-19 et de la circulation de variants dans ces pays. Les voyageurs devront s'isoler dix jours à leur arrivée sur le sol français. "Nous pourrions augmenter encore le champ des pays ou des territoires couverts. Nous en discutons avec nos partenaires européens ce matin même [mardi]", ajoute le secrétaire d'État aux Affaires européennes, faisant notamment référence à l'Inde.

Super Ligue européenne : "Le fric avant la fête"

Douze clubs anglais, italiens et espagnols ont annoncé la création d'une Super Ligue réservée à l'élite des clubs européens. "C'est la dérive d'un système, celui qui fait passer dans le foot le fric avant la fête, le système de l'argent-roi", réagit Clément Beaune. Pour l'instant, la France qui a affirmé officiellement son opposition au projet de Super Ligue, prépare la riposte : "Nous sommes en train de regarder, avec la ministre des Sports, les textes législatifs au niveau européen dans les prochains mois", indique le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Mais Clément Beaune souhaite accélérer : "Il faut agir beaucoup plus vite que par des textes législatifs. Je souhaite que la pression politique soit exercée" et que l'UEFA "prenne les mesures les plus fermes dans les jours qui viennent."

