"Programme délirant" de LFI, rassemblement anti-bassines, Donald Trump... Le "8h30 franceinfo" de Gérald Darmanin

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et député Renaissance du Nord, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 15 juillet 2024. Alliance du "déshonneur" avec LFI, mobilisation contre les méga-bassines, tentative d'assassinat contre Donald Trump... Il répondait aux questions de Fanny Guinochet et Jean-Rémi Baudot.

Gérald Darmanin appelle les socialistes "à se séparer de LFI"

Le ministre de l'Intérieur demande aux socialistes d'être "raisonnables" et de "se séparer de LFI" et de son "programme délirant". Plus d'une semaine après le second tour des législatives, alors que la France n'a toujours pas de nouveau gouvernement, le ministre de l'Intérieur estime que le Parti socialiste a "une responsabilité" dans la "crise institutionnelle et politique" du moment.

🔴 Alliances à l’AN ➡️ "Quand les socialistes se sépareront de la France insoumise, se sépareront du programme délirant de la France insoumise, je crois que nous pourrons travailler avec eux", affirme Gérald Darmanin. pic.twitter.com/AwLazX9B3M — franceinfo (@franceinfo) July 15, 2024

Cette alliance du "déshonneur" avec La France insoumise et les écologistes, selon lui, empêche toute coalition avec le PS : "Quand les socialistes se sépareront de La France insoumise, je crois que nous pourrons travailler avec eux", estime Gérald Darmanin. "Il faut que les socialistes se séparent de la soumission qu'ils ont avec les Insoumis, qu'ils puissent mettre enfin une démarcation entre eux qui sont des hommes ou des femmes de gauche qui respectent la laïcité, qui ont une grande histoire politique de notre pays, qui sont des démocrates et des républicains que je respecte, et les gauchistes", a-t-il tranché.

La crainte d'une "grande violence" lors du prochain rassemblement anti-bassines

"Il y aura malheureusement, sans doute, des violences", a déclaré Gérald Darmanin à l'approche du rassemblement anti-bassines prévu du 16 au 21 juillet à Melle dans les Deux-Sèvres. Quinze mois après les heurts violents lors de la manifestation interdite à Sainte-Soline contre les méga-bassines qui avaient fait de nombreux blessés dans les deux camps, collectif anti-bassines et forces de l'ordre, les enjeux autour de la question de l'eau suscitent encore de vives tensions.

🔴 Sainte-Soline ➡️ "Il n'y a pas de raison que les agriculteurs qui ont la justice et le droit avec eux, voient leurs biens détruits par ceux qui ne respectent pas le droit", estime Gérald Darmanin. pic.twitter.com/S7q0wa1HCb — franceinfo (@franceinfo) July 15, 2024

"Nous attendons entre 6 000 et 8 000 manifestants, dont un millier de personnes extrêmement violentes, qu'on pourrait qualifier de radicalisées, notamment des personnes qui viennent de l'étranger", a expliqué le ministre de l'Intérieur. "Nous avons mis des interdictions d'entrée sur notre territoire à plus d'une centaine de militants d'ultragauche qui viennent des pays d'Europe autour de nous", a-t-il précisé.

"Les difficultés politiques se règlent électoralement", juge Gérald Darmanin après la tentative d'assassinat contre Donald Trump

"Chacun devrait mesurer ce qui se passe aux États-Unis, en tirer des conséquences pour la France", avertit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, après la tentative d'assassinat visant l'ancien président américain Donald Trump survenue lors d'un meeting électoral en Pennsylvanie. Le député du Nord estime que "les difficultés politiques se règlent politiquement, électoralement, pas par la violence".

🔴 Violence politique ➡️ "Notre société, elle est violente et en général, il faut pouvoir se poser pour éviter que ce qui vient des Etats-Unis ne s'applique à nous. Mais je constate malheureusement que nous nous inspirons beaucoup aux Etats-Unis d'Amérique", dit Gérald Darmanin. pic.twitter.com/num1hair9u — franceinfo (@franceinfo) July 15, 2024

Gérald Darmanin craint en effet que la violence politique, palpable aux États-Unis puisse s'installer en France, jugeant le risque "possible" étant donné que "la violence politique va de pair avec le bruit, la fureur, les appels à la sédition et parfois les appels à la violence". Le ministre insiste aussi sur la responsabilité que peuvent avoir certaines personnalités politiques à travers "leurs paroles extrêmement violentes". Il évoque ainsi les "menaces de mort" que reçoivent les personnalités politiques et le président de la République. Pour le député du Nord, "quand on appelle à marcher sur Matignon, quand on appelle à la violence politique, ce n'est jamais quelque chose qui contribue à refroidir la violence tout court".

