Production française des vaccins, vaccin russe, tensions avec la Grande-Bretagne, relations diplomatiques avec la Chine... Le "8h30 franceinfo" de Clément Beaune

Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes était l'invité du "8h30 franceinfo" , mardi 23 mars 2021. Production française des vaccins, vaccin russe, tensions avec la Grande-Bretagne, relations diplomatiques avec la Chine... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Covid-19 : "Des sites de production français mobilisés à partir de la fin du mois"

Clément Beaune a d'abord promis sur franceinfo une "accélération très massive des livraisons" de vaccins au deuxième trimestre. "Trois fois plus de livraisons", a précisé le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes. "Il y aura des sites de production français mobilisés à partir de la fin du mois".

Le vaccin russe, "n'est pas une solution miracle"

Clément Beaune a été invité à réagir sur franceinfo à la polémique sur le vaccin russe Spoutnik V. Alors que Vladimir Poutine a dénoncé les "étranges" déclarations du commissaire européen Thierry Breton qui a affirmé que l'Europe n'avait pas besoin de ce vaccin russe.

"Il ne faut exclure aucune piste, mais ce n'est pas vrai que le vaccin russe nous apporte une solution miracle", a déclaré Clément Beaune. "Il ne faut pas faire de politique avec un vaccin, a tempéré le secrétaire d'Etat. S'il est utile, s'il est disponible, il faut s'en servir. Sur le plan scientifique, le vaccin russe est examiné. Cela prend deux à trois mois, donc ce n'est pas avant fin mai, début juin" qu'on aura une réponse.

AstraZeneca : la France n'a reçu "aucune dose" produite au Royaume-Uni

Par ailleurs, Clément Beaune a affirmé que l'Union européenne n'a reçu "aucune dose" des usines qui produisent le vaccin AstraZeneca au Royaume-Uni. Alors qu'en sens inverse, les Européens ont livré près de 10 millions de doses de vaccin -essentiellement Pfizer - aux Britanniques.

Il n’y a pas de raison que l’Europe soit la variable d’ajustement et prenne toute la contrainte de votre livraison et de votre production. Clément Beaune à franceinfo

Bras de fer avec la Chine sur les Ouïghours : "Ni la France, ni l'Europe ne sont des paillassons"

Enfin, Clément Beaune a réagi sur franceinfo aux tensions diplomatiques avec la Chine. L'ambassadeur de Chine en France, qui était convoqué par le ministère des Affaires étrangères pour "des propos inacceptables", sous la formes d'insultes et de menaces contre des parlementaires et un chercheur français, ne s'est pas rendu lundi 22 mars au ministère français, prétextant un problème d'agenda.

"Problème d'agenda, franchement, je n’y crois pas trop, a lancé Clément Beaune. Ni la France, ni l'Europe ne sont des paillassons", a -t-il ajouté. "Quand on est convoqué, quand on est ambassadeur, on se rend à sa convocation au ministère des Affaires étrangères, a insisté le secrétaire d'Etat. Donc nous attendons le plus rapidement possible que cette convocation soit honorée."



