Prix des carburants, réfugiés ukrainiens, présidentielle... Le "8h30 franceinfo" de Julien Odoul

"Ce gouvernement n'a honte de rien, il nous sort une remise électoraliste et dérisoire", a déclaré Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement national, ce dimanche sur franceinfo, concernant la décision du Premier ministre Jean Castex de mettre en place une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" de carburant, à partir du 1er avril et pendant quatre mois. "Cela fait des mois que les Français souffrent de l'effondrement de leur pouvoir d'achat, cela fait des mois que les prix de l'énergie explosent, que des Français ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité, de gaz, et hésitent entre le plein de courses et le plein d'essence", a-t-il ajouté.

"15 centimes par litre, cela ne revient même pas sur les hausses de taxes décidées par Emmanuel Macron qui étaient de l'ordre de 19 centimes par litre", a dénoncé Julien Odoul, selon qui, "la seule mesure valable, sérieuse, c'est la baisse de la TVA sur les carburants de 20% comme le propose Marine Le Pen", la candidate du RN à la présidentielle. Le porte-parole du Rassemblement national a estimé que cela couterait "12 milliards d'euros", "12 milliards qui seront réinjectés dans le pouvoir d'achat, dans l'économie réelle" et qui seront "récupérés sur d'autres budgets non fondamentaux pour le pays", comme "la fraude sociale" ou encore "l'immigration" qui "nous coûte un pognon de dingue", selon ses termes.

"À chaque fois qu'ils passent à la pompe, c'est 60% pour l'État"

"Je veux bien qu'on se cache derrière la crise ukrainienne, derrière les cours internationaux, mais le premier effet, celui qui tape au portefeuille c'est l'État. L'État et le gouvernement ont une responsabilité", a-t-il fustigé, estimant qu'à chaque passage à la pompe "c'est 60% pour l'État". Julien Odoul a également dénoncé "les leçons données par Bruno Le Maire", demandant aux Français de faire des efforts, car "ils en font déjà énormément" et "depuis longtemps". "Les efforts doivent être faits par l'État, par le gouvernement", a-t-il répété.

